倖田來未「最高な弟」人気韓国アーティストからの直筆メッセージ公開「字が可愛すぎる」「LAST ANGEL懐かしい」の声
【モデルプレス＝2025/12/22】歌手の倖田來未が12月19日、自身のInstagramを更新。人気K-POPアーティストからの直筆メッセージを公開した。
【写真】43歳歌姫「最高な弟」との親密ショット
倖田は「東方神起ユノが司会のチェンジストリート 初めての韓国の歌番組だったのですが、 韓国語が話せない私も、トークの方で参加させてもらいました！！」と東方神起のユンホ（ユノ）が司会を務めるフジテレビ系音楽バラエティ番組『チェンジストリート』（毎週金曜よる2時45分〜）に出演した際のオフショットを投稿。「ユノが日本語にめっちゃ通訳してくれて！笑笑 最高な弟よ、ありがとう」と番組に出演した際のユンホとのエピソードについてつづっている。
また「韓国版のソロアルバムバチくそかっこよ！ 何でおしゃれなパッケージなんだこと」と韓国で11月5日に発売されたU-KNOW（ユンホ）名義のファーストフルアルバム『I-KNOW』の写真を公開。アルバムにはユンホの直筆で「To.こうだくみさん せんぱい〜今日一日いっしょにすごせてとてもうれしくて光栄です！！」とつづられており「いつもけんこうにきをつけながらこのALBUM KENJI03さんときいてください〜 こうだくみ姉さんこれからもよろしくお願いします！ ユンホ」と倖田の夫でロックバンド・BACK-ONのKENJI03にも触れていた。
この投稿には「字が可愛すぎる」「一生懸命さが伝わる」「素敵な友情」「美男美女」といったコメントが到着。他にもシングル「LAST ANGEL feat.東方神起」（2007年発売）では東方神起とコラボレーションしたことから「またコラボしてほしい」「LAST ANGEL懐かしい」「エモい」と声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆倖田來未の投稿に反響
