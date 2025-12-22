マクドナルド、“夢のコラボ”復活「シャカシャカポテト ハッピーターン味」12月29日から期間限定登場
【モデルプレス＝2025/12/22】マクドナルドでは、「マックフライポテト（R）」をさまざまな味つけで楽しめる「シャカシャカポテト」の“ハッピーターン味”を、2025年12月29日より期間限定で販売する。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
2024年、シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして好評となった“ハッピーターン味”。前回は想定を大幅に上回るスピードで販売終了となったため、SNS等を通して「また販売してほしい」、「もう一度帰ってきてほしい」と、復活販売を希望する多くの声があったそう。その状況を目の当たりにし、マクドナルドも亀田製菓も「熱烈なご期待に応えたい」と考えて話し合いを重ねた結果、両社の熱い思いで復活が実現したという。
本商品はマックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を食べているような“味の再現”に注力。”ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じられるよう、米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわりだという。「目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない…」そんな2つの商品がタッグを組んだ楽しみ方届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
◆シャカシャカポテト“ハッピーターン味”復活決定
2024年、シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして好評となった“ハッピーターン味”。前回は想定を大幅に上回るスピードで販売終了となったため、SNS等を通して「また販売してほしい」、「もう一度帰ってきてほしい」と、復活販売を希望する多くの声があったそう。その状況を目の当たりにし、マクドナルドも亀田製菓も「熱烈なご期待に応えたい」と考えて話し合いを重ねた結果、両社の熱い思いで復活が実現したという。
◆マクドナルド×ハッピーターン、味の再現にこだわり
本商品はマックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を食べているような“味の再現”に注力。”ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じられるよう、米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわりだという。「目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない…」そんな2つの商品がタッグを組んだ楽しみ方届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】