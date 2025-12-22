辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“カミカミデビュー”写真公開「目元はママ似？」「笑顔が可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの辻希美が12月21日、自身のInstagramを更新。第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんの最近の姿を公開し、話題になっている。
【写真】5児のママタレ「目元はママ似？」第5子のカミカミデビューショット
辻は「カミカミデビュー」とつづり、夢空ちゃんのショットを公開。チョコのおもちゃを口元に持ち、にっこりと笑う姿を披露している。
この投稿にファンからは「どんどん成長してる」「目元はママ似？」「天使」「笑顔が可愛すぎる」「成長が楽しみ」などといった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの近影公開
◆辻希美の投稿に反響
