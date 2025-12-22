本田仁美所属のSAY MY NAME、“パジャマ姿”が可愛すぎる！新AL『&Our Vibe』コンセプトフォト公開

SAY MY NAMEのカムバックが、いよいよ目前に迫った。

SAY MY NAMEは、この冬を彩る3rd EP『&Our Vibe』を12月29日にリリースし、カムバックする。

SAY MY NAMEは『&Our Vibe』の最後のコンセプトフォトを公開し、目前に迫ったカムバックへの期待感を一気に高めた。

「Pillow Talk」というコンセプトで披露された今回の写真では、メンバー全員がパジャマ姿で、少女たちだけの愛らしい夜を過ごす様子が収められている。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）SAY MY NAME

メンバーたちは、リラックス感と温もりのある雰囲気を表現しながらキュートなビジュアルを披露。さらに、パジャマパーティーが開かれた部屋でさまざまなアイテムを取り入れ、それぞれの魅力を発揮している。

SAY MY NAMEはこれまで、ゲームセンターやガールズナイトパーティーなど、さまざまなバージョンのコンセプトフォトを通じて、まさに“8人8色”の多彩な世界観を披露し、ファンの期待を高めてきた。

特に、メンバーの本田仁美、カニ、ドヒが作詞に参加したタイトル曲『UFO (ATTENT!ON)』をはじめ、全5曲が収録される新作が予告され、関心を集めている。

今年3度目のカムバックとなるSAY MY NAMEは、精力的な活動を続けており、3rd EP『&Our Vibe』は12月29日18時にリリースされる。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。