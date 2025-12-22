はま寿司『年末年始 豪華旨ねた祭り』開催、かに三昧・炙りとろ煮穴子・近江牛握りなど登場
100円寿司チェーン「はま寿司」は12月23日から、全国659店舗で『はま寿司の年末年始 豪華旨ねた祭り』を開催する。
同フェアでは、「生本ずわいがに」や「本鮪中落ちつつみ」、「近江牛握り」など、年末年始にふさわしい豪華なネタが登場する。商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。
はま寿司『年末年始 豪華旨ねた祭り』〈『はま寿司の年末年始 豪華旨ねた祭り』商品ラインアップ〉
※価格はすべて税込
〈1〉炙りとろ煮穴子(1貫176円)
〈2〉本鮪中落ちつつみ(1貫176円)
〈3〉生本ずわいがに(1貫319円)
〈4〉はまぐり(2貫176円)
〈5〉とろびんちょう 塩ごま油(2貫110円)
〈6〉数の子(2貫231円)
〈7〉かに三昧(3貫748円)
〈8〉近江牛握り(1貫319円)
〈9〉砂肝の炭火焼き(319円)
〈10〉甘えびの唐揚げ(242円)
〈11〉キャラメルチョコチップレアチーズケーキ(297円)
〈12〉プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ(429円)
※一部商品は販売期間が異なる
◆炙りとろ煮穴子
ふんわりとした食感の煮穴子を香ばしく炙り、口の中でとろける味わいに仕上げた。
はま寿司「炙りとろ煮穴子」
◆本鮪中落ちつつみ
マグロの赤身の中でも特に濃厚な旨みが楽しめる中落ちを、海苔で包んで食べる一品。
本鮪中落ちつつみ
◆生本ずわいがに
柔らかな身と濃厚な甘みが特長の本ずわいがにを味わえる。
生本ずわいがに
◆はまぐり
はまぐりの旨みを引き立てるよう、優しい甘さに煮て仕上げた。
はま寿司「はまぐり」
◆とろびんちょう(塩ごま油)
一番搾りのごま油と塩で、ビンチョウマグロの旨みを引き立てた。
とろびんちょう(塩ごま油)
◆数の子
プチプチと弾けるような食感が楽しめる一皿。
はま寿司「数の子」
◆かに三昧
ずわいがにつつみ(大粒いくらのせ)、タラバガニのふんどし(大葉・かにみそのせ)、生本ずわいがにを各1貫ずつ盛り合わせた食べ比べセット。
はま寿司「かに三昧」
◆近江牛握り
日本三大和牛の一つ・近江牛を使用。きめ細かな肉質と、口どけの良い甘みのある脂が特長。
近江牛握り
◆砂肝の炭火焼き
炭火の香ばしさとコリコリとした食感が楽しめるサイドメニュー。
砂肝の炭火焼き
◆甘えびの唐揚げ
旨みの詰まった甘えびを丸ごと唐揚げにした一品。
甘えびの唐揚げ
◆キャラメルチョコチップレアチーズケーキ
北海道産生乳を使用したクリームチーズに、キャラメルソースとチョコチップを合わせたレアチーズケーキ。
キャラメルチョコチップレアチーズケーキ
◆プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ
「プレミアムガーナアイス」を主役に、チョコ風味のフィアンティーヌやブラウニーを重ねた、チョコレート尽くしのパフェ。
プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ