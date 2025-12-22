はま寿司『年末年始 豪華旨ねた祭り』開催、かに三昧・炙りとろ煮穴子・近江牛握りなど登場

100円寿司チェーン「はま寿司」は12月23日から、全国659店舗で『はま寿司の年末年始 豪華旨ねた祭り』を開催する。

同フェアでは、「生本ずわいがに」や「本鮪中落ちつつみ」、「近江牛握り」など、年末年始にふさわしい豪華なネタが登場する。商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。

はま寿司『年末年始 豪華旨ねた祭り』

〈『はま寿司の年末年始 豪華旨ねた祭り』商品ラインアップ〉

※価格はすべて税込

〈1〉炙りとろ煮穴子(1貫176円)

〈2〉本鮪中落ちつつみ(1貫176円)

〈3〉生本ずわいがに(1貫319円)

〈4〉はまぐり(2貫176円)

〈5〉とろびんちょう 塩ごま油(2貫110円)

〈6〉数の子(2貫231円)

〈7〉かに三昧(3貫748円)

〈8〉近江牛握り(1貫319円)

〈9〉砂肝の炭火焼き(319円)

〈10〉甘えびの唐揚げ(242円)

〈11〉キャラメルチョコチップレアチーズケーキ(297円)

〈12〉プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ(429円)

※一部商品は販売期間が異なる

◆炙りとろ煮穴子

ふんわりとした食感の煮穴子を香ばしく炙り、口の中でとろける味わいに仕上げた。

はま寿司「炙りとろ煮穴子」

◆本鮪中落ちつつみ

マグロの赤身の中でも特に濃厚な旨みが楽しめる中落ちを、海苔で包んで食べる一品。

本鮪中落ちつつみ

◆生本ずわいがに

柔らかな身と濃厚な甘みが特長の本ずわいがにを味わえる。

生本ずわいがに

◆はまぐり

はまぐりの旨みを引き立てるよう、優しい甘さに煮て仕上げた。

はま寿司「はまぐり」

◆とろびんちょう(塩ごま油)

一番搾りのごま油と塩で、ビンチョウマグロの旨みを引き立てた。

とろびんちょう(塩ごま油)

◆数の子

プチプチと弾けるような食感が楽しめる一皿。

はま寿司「数の子」

◆かに三昧

ずわいがにつつみ(大粒いくらのせ)、タラバガニのふんどし(大葉・かにみそのせ)、生本ずわいがにを各1貫ずつ盛り合わせた食べ比べセット。

はま寿司「かに三昧」

◆近江牛握り

日本三大和牛の一つ・近江牛を使用。きめ細かな肉質と、口どけの良い甘みのある脂が特長。

近江牛握り

◆砂肝の炭火焼き

炭火の香ばしさとコリコリとした食感が楽しめるサイドメニュー。

砂肝の炭火焼き

◆甘えびの唐揚げ

旨みの詰まった甘えびを丸ごと唐揚げにした一品。

甘えびの唐揚げ

◆キャラメルチョコチップレアチーズケーキ

北海道産生乳を使用したクリームチーズに、キャラメルソースとチョコチップを合わせたレアチーズケーキ。

キャラメルチョコチップレアチーズケーキ

◆プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ

「プレミアムガーナアイス」を主役に、チョコ風味のフィアンティーヌやブラウニーを重ねた、チョコレート尽くしのパフェ。

プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ