¡È²¼È¾¿È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Ç³èÆ°ÃæÃÇ¡¢Ê¡»³²í¼£¤Î¶Ê¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿G.NA¤¬9Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¡©Æ÷¤ï¤»¤ËÃíÌÜ
²Î¼ê¤ÎG.NA¡Ê¥¸¥Ê¡Ë¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¶â¤Ç¡ÖÀ¹Ô°Ù¡×¡© G.NA¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
G.NA¤Ï12·î22Æü¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#letsgetit¡×¡Ö#homestudiolife¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢G.NA¤¬¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²Î¼ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¿·¶Ê¤¬½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Ç¸µ¥Æ¥³¥ó¥É¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÉã¡¢¸µ¶¥±Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄG.NA¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯7·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDraw G's First Breath¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤â¡ØI'll Get Lost, You Go Your Way¡Ù¡ØBlack & White¡Ù¡ØTop Girl¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤â1°Ì¤òÊ£¿ô²ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É2010Ç¯Âå¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
2011Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢2AM¤äBEAST¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ê¡»³²í¼£¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWith Special Guests Fukuyama Masaharu Remake¡Ù¤Ë»²²Ã¡£G.NA¤Ï¡Ømilk tea¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2016Ç¯¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÇä½Õ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Éâ¾å¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°ÃæÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢G.NA¤Ï2015Ç¯¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇºßÊÆ´Ú¹ñ¿Í»ö¶È²È¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤âÊÌ¤Î»ö¶È²È¤«¤é1500Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó150Ëü±ß¡Ë¤ÎÂå²Á¤ÇÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
G.NA¤ÏºßÊÆ´Ú¹ñ¿Í»ö¶È²È¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤À¤±¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡£·ë¶É¡¢ÀÇäÇã°¶Àû¤Ê¤É¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç2016Ç¯¤ËÈ³¶â200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤ÇÄê½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þG.NA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¡£ËÜÌ¾Gina Jane Choi¡£2007Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ª¥½¥Ë¥ç¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶âÌäÂê¤Ç¼ºÇÔ¡£2010Ç¯7·î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØThings I¡Çd Like to Do With My Lover¡Ù¤Ç¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWith Special Guests Fukuyama Masaharu Remake¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ømilk tea¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·2016Ç¯¤ÎÀÇäÇã¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥Ê¥À¤ËÄê½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£