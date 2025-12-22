

資料 EV自動車の充電

地球温暖化対策の一環で、高松市は電気自動車（EV）など環境負荷の少ない自動車の普及を目指しています。EVユーザーの利便性向上のため、新たに10カ所に急速充電器または普通充電器を設置し、12月23日（火）から順次、運用を開始します。（年末年始に休館・休園で利用できない場合があります）

【12月23日開始】

・峰山公園（高松市峰山町）午前8時半～午後4時まで利用可能 普通充電器6㎾4口（同時利用は2口まで）

・椛川ダム下公園（高松市塩江町安原上東） 24時間利用可能 急速充電器50㎾1口

【12月24日開始】

・高松市立東部運動公園（高松市高松町）火曜休園 午前9時～午後8時 普通充電器6㎾ 2口（同時利用は1口）

【12月25日開始】

・高松市屋島競技場（高松市屋島中町）午前9時～午後8時 普通充電器6㎾4口（同時利用は1口）

・高松市西部運動公園（高松市鬼無町）火曜休館 午前9時～午後9時 普通充電器6㎾2口（同時利用は1口）

・高松市立橘ノ丘総合運動公園（高松市国分寺町新名）月曜休館 午前9時～午後9時 急速充電器 6㎾2口（同時利用は1口）

・高松市ふれあい福祉センター勝賀（高松市香西南町）日曜休館 午前8時半～午後8時 急速充電器 50㎾1口

【12月26日開始】

・山田総合センター（高松市川島本町）平日午前8時半～午後8時 土日午前9時～午後4時

急速充電器50㎾ 1口

・高松国分寺ホール（高松市国分寺町新名）午前9時～午後9時 急速充電器50㎾ 1口

・高松市立仏生山公園（高松市仏生山町）月曜休園 午前9時～午後8時 急速充電器50㎾ 1口