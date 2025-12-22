河本準一、同級生オダギリジョーとの再会ショット公開 「ずっと心配してくれてて…」ファンから安堵の声
お笑いコンビ「次長課長」の河本準一が自身のInstagramを更新。俳優のオダギリジョーとのツーショット写真を公開し、注目を集めている。
河本は「ずっと心配してくれてて、会えてホッとして優しいジョー君と笑いあって話せて良かった」とつづり、旧友との再会を報告した。続けて「ジョー君もホッとしてくれてました」と明かし、互いに安心した様子を伝えた。
河本とオダギリは岡山県津山市の小学校の同級生として知られている。河本は2025年2月に体調不良のため活動を休止し、パニック障害とうつ病であったことを公表。6月末に活動を再開したばかりだった。投稿からは、休養中も気にかけていた友人との心温まる交流がうかがえる。
この投稿には、ファンから「2人ともいい表情してますね」「タンメンいい表情」といった安堵の声が寄せられた。また、豪華なツーショットに「オダギリ…？」と驚くコメントも見られるなど、多くの反響が集まっている。
