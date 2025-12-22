AndBraブラが話題♡約8割が測らない現実から生まれた新常識

毎日身につけるブラなのに、実は多くの女性がサイズを測らずに購入しているという事実。そんな現代女性のリアルな声に向き合い誕生したのが、高機能ノンワイヤーブラ「AndBra」です。独自調査をきっかけに、自宅で試せる新サービスもスタート。忙しさや恥ずかしさを理由に後回しにしていた“フィット感”を、もっと身近に感じられる提案が注目を集めています。

約8割がサイズ未測定という衝撃

公式SNSで行われたアンケートでは、ブラ購入時にサイズを測っていない女性が77.7%という結果に。

「面倒」「店員とのやり取りが苦手」「測り方がわからない」といった声が多く、サイズ計測そのものが心理的ハードルになっている実態が明らかになりました。

一方で、試着は必ず行うという意見もあり、数値より“着け心地”を重視している傾向が浮き彫りになっています。

自宅で完結♡無料試着サービス

こうした悩みに応える形で、AndBraは初回限定の『セルフフィッティングサービス』を開始。S/M、M/L、L/LLの中から2サイズを自宅で無料試着でき、送料・返送料も不要、購入義務もありません。

普段の服と合わせながらじっくり確認できるため、ネット購入に不安を感じていた方にも嬉しい仕組みです。

医療発想の高機能ノンワイヤー

AndBraは、美容医療向け圧迫着の開発で培ったノウハウを活かし、3年半かけて誕生。ノンワイヤーながら安定感があり、「揺らさない×締め付けない」を12の機能で実現しています。

脇高構造や幅広ストラップ、肌当たりの良い素材など、長時間でも快適に過ごせる工夫が詰まっています。

価格：8,980円（税込）

サイズ展開：S／M／L／LL（カラー展開：ブラック）

材質：本体生地ナイロン68%、ポリウレタン32%

レース部分ナイロン69%、ポリウレタン26%、キュプラ5%

サイズに縛られない新しい選択

AndBraは、測ることより“合うこと”を大切にした新発想のブラ。試してから選べる安心感が、下着選びのストレスをそっと軽くしてくれます。達成率1,000%超の支持を集めた理由も、その誠実さにあり♡

自分の体にきちんと向き合いたい今こそ、賢く心地よい一枚を選んでみてはいかがでしょうか。