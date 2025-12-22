現状は厳しいようだ。

楽天・村林一輝はドラ1ルーキー宗山サマサマ…不遇をチャンスに年俸倍増の1億2500万円でサイン

海外FA権を行使し、メジャー移籍を目指す楽天の則本昂大（35）が21日、仙台市内で、今季限りで引退した岡島豪郎のイベントに参加。涙ながらにファンへの感謝の気持ちを述べた右腕は現状、メジャーからのオファーが届いていないとしたうえで、米球界でのプレーに意欲を見せた。

プロ1年目から先発ローテ入りしてフル回転。プロ6年目まで、年間平均188イニングを投じたタフネスぶりで、通算120勝をマーク。24年には抑えとして32セーブを挙げ、最優秀救援投手のタイトルを獲得した。先発、リリーフをこなすユーティリティー性も魅力だが、メジャーの見る目はシビアなようだ。

今年35歳という年齢に加え、19年には右肘靭帯の損傷により、関節鏡視下クリーニング手術を受けた。以降は登板試合数、イニング数が減り、近年は救援投手に専念している。

今季は56試合で3勝4敗16セーブ、10ホールドで、防御率3.05。2年目から5年連続で最多奪三振のタイトルを獲得するなど、則本のウリだった奪三振率は低下し、今季は6.91にとどまった。力で押すタイプからモデルチェンジを図ってはいるものの、かつての剛腕ぶりが鳴りを潜めているのも確か。さる米特派員のひとりは「リリーフでスプリット契約を結べたら御の字でしょう」という。

同じ楽天から国内FA権を行使した外野手の辰己涼介（28）も、去る19日、他球団からのオファーが届いていないことを明かしていた。

宣言残留が認められているものの、こちらは、実父との確執が表面化するなど、本人の素行の問題もネックになっているともっぱら。

投打の主力とて、楽天から他球団への“のりかえ”は、簡単にはいかなそうな雲行きだ。

◇ ◇ ◇

楽天と言えばマエケン獲得が話題だが、それ以上に「背番号18」を与えたことが波紋を広げている。この番号は田中将大がヤンキースに移籍してからは空き番号となり、楽天に復帰した21年に復活。楽天のレジェンドを象徴する背番号だった。それなのになぜ、マエケンに譲渡したのか。その真の思惑とは。

