スズキの新型軽「ラパン」が、わたしの日常をもっとかわいくする──教えて吉田由美センセイ！ 恋とクルマの相談室 Vol.4＜はじめてのマイカー選び編＞

吉田由美センセイ、初心者にオススメのクルマを教えて下さい！

みなさま、お久しぶりです。カーライフ・エッセイストの吉田由美です。

これまでA子ちゃんの恋愛＆クルマ界隈エトセトラの相談を赤裸々（？）公開してきましたが、最近、新たに悩める女の子が！ それが、今年の4月から某出版社に入社した新人のB子ちゃん。

今年の秋に、念願の普通自動車免許を取得したんだけれど、免許を取ったらやっぱり自分のクルマが欲しくなったみたいで、急遽マイカー選びの相談に乗ることに。B子ちゃん、いったいどんなクルマに乗りたいんだろう……。

はじめてのマイカーにちょうどいい、スズキのラパン

由美 B子ちゃん、免許取得おめでと～っ！ついにドライバーデビューだね～♫

B子 ありがとうございます！ 教習所では大変でしたが、運転は思ったより楽しいです♫ この前、彼とドライブに行ったら、「そろそろ自分のクルマ持てば？」って言われちゃって……。

由美 おお～！ それは彼、ナイスなアドバイス！ 私も免許を取得後は、なるべくたくさんクルマを運転する機会を作ることをお勧めするわ～！ 特に都内だと交通量が多いし、首都高の合流なんかはホント大変だから。運転感覚を忘れないうちに、ね。それで、気になるクルマはあるの？

B子 運転に慣れないうちは小さいクルマがいいかな、と思っていて。スズキのラパン……とかどうですか？ うさぎのマークが可愛くて、一目惚れです！

由美 わかる～！ あの丸い目とスクエアなフォルム、まるで雑貨のような愛らしさよね。インテリアも北欧のカフェみたいだし。初めてのマイカーにピッタリの安心感と“ときめき”の両方を叶える、という感じね。

ラパンのシンボル、うさぎのヘッドマーク

B子 でも……かわいい！ っていうだけで選んでいいのかな、とも思ってて。運転のしやすさとか、維持費も気になります。

由美 さすが、しっかり者のB子ちゃん。ちゃんと現実も見てるわね。ラパンは見た目だけじゃなくて、実はとっても実用的なの。全長3.4mくらいだから小回りもいいし、軽自動車だから税金もガソリン代もお財布に優しい。若者に限った話じゃなくて、コスパの良さって大事よ！ あと最近のモデルには、予防安全技術の「スズキセーフティサポート」機能がついてて、安全性もバッチリ。個人的には初心者こそ安全装備が充実している新しめのクルマをお勧めするわ。もちろん予算にもよるけどねー。

B子 ラパンって、意外と頼もしいんですね！

由美 そうなの。街乗りはもちろん、ちょっとした郊外ドライブも快適。女性でも扱いやすいから、運転がもっと好きになると思う！

B子 “かわいい”と“ちゃんとしてる”が両立しているなんて最高ですね！

由美 でしょ？ しかも、グレードによってインテリアのカラーも選べるし、スズキはアクセサリーも豊富だから、自分だけのラパンを作れるしね。

B子 え？ そんな楽しみ方があるんですね！

由美 うふふ。自分の世界が少し広がる“最初の相棒”っていう感じよね。ラパンはその第一歩にピッタリ。

B子 わあああ！ 実車を見てみたくなりました！ 由美さん、一緒にディーラーに行ってもらえませんか？

由美 もちろん！女子のクルマ選びはスペックだけじゃなくて、“ときめき”が大事だから！

スズキのディーラーにおじゃましまーす！

ふたりがお邪魔したのは、環状8号線沿いにある「スズキ自販東京 スズキアリーナ世田谷」。新しくできたばかりのディーラーは開放感抜群。明るい店内でゆっくりと車を眺めることができる

──というわけで後日、向かった先は東京・世田谷にある「スズキ自販東京 スズキアリーナ世田谷」。環状8号線（通称：環八通り）沿いにある素敵なお店の前で現地集合。

由美 「B子ちゃん、準備はいい？ スズキのお店、明るくて入りやすいから、緊張しなくて大丈夫」

B子 「ドキドキします～。なんかクルマを見るのにお店にいくとか、ちょっと大人になった気分です」

由美 そうそう、その感覚大事～。クルマ選びって、自分をどう見せたいか、見られたいかの第一歩でもあるから。

ディーラー正面に展示されていたのは、淡いトラッドカーキ＆ホワイトルーフに丸目ライトのNEWラパン

ラパン、かわいいいいいいい！

お尻も丸っこくてラブリーなスタイリング

──店内に入ると、入ってすぐの場所にツートーンカラーの「ラパン」。淡いトラッドカーキ＆ホワイトルーフに丸目ライトの可愛らしい姿で佇んでいます。

B子 きゃー！ やっぱりかわいい！写真よりずっとキュートですねー。

由美 でしょ？ このトラッドカーキって、絶妙な色。甘すぎず、でもちゃんと女子っぽくもある。

スズキ自販東京 営業スタッフ 永野さん ありがとうございます！ トラッドカーキは人気のボディカラーなんです。若い女性の方にも親世代の方にも評判がいいですよ。

由美 わかる～。これなら、可愛いけど子供っぽくならない。大人の“可愛い”よね。

はじめてのディーラー訪問でテンションMAXのB子ちゃん

由美「みんなはどの色のラパンが好き？ せーのっ！」

B子 乗ってみてもいいですか？

永野さん どうぞどうぞ～。

──早速ドアを開けて乗り込むB子ちゃん。

B子 内装も可愛い！ ナチュラルな色で落ち着きますね。

由美 この“おうち感”、癒されるよね～。ダッシュボードの木目調パネルも優しい雰囲気だし。あと見て見て！ メーターの中に小さなウサギちゃん♥

B子 ほんとですね！ こういう遊び心、好きです

由美 ラパンは、フランス語で“ウサギ”っていう意味だんだけど、このラパンには、たくさん隠れラパンがいるのよ～。

──外に出て外観をぐるり

B子 あ、ほんとだ！ ライトの中にもいる～♥

由美 永野さん、ラパンにうさぎは幾つ隠されているんでしたっけ？

永野さん それが……公表されていないんです。隠れラパンを探せ！ですね

B子 ちょっと数えてきます！

隠れラパンを見つけ、はしゃぐふたり

こんなところに隠れラパンが！

永野さん 今回のマイナーチェンジで、スマホの急速充電が可能なPD対応のUSB電源ソケットがついたんですよ。サンバイザー裏のバニティミラーにはライトがついて、夜間でもメイク直しができるようになっていたり、シートヒーターやナノイーX搭載のフルオートエアコンは女性から人気の装備なんです。そしてそして、360°プレミアムUV & IRカットガラスがあるので、日差しから大切な肌を守ってくれます。

B子 わ～、嬉しい機能がもりだくさん！ いまどきの軽自動車ってスゴイんですね。

永野さん お店の外に、デカールなどのアクセサリーがついている大人シックな「ラパンLC」も展示しておりますので、そちらもぜひご覧になってください。

かわいいイメージのラパンと違って、大人で上質な雰囲気のラパンLC。ホイールをブラックに変更したり、デカールのアクセサリーを装着することで、一気にスポーティな印象に！

インテリアはシンプルながら温かみのある北欧風デザインを採用（ラパンLC）

豊富なオプションを用意するラパンLC。レーシーなデカールにもちゃんとうさぎの姿が！

ラパンLCのリアゲートには、翼をモチーフにしたエンブレムが備わる

由美 わぉ！ かなりデカールがついてスポーティになっていますね。

永野さん あ、よろしければ奥にある大型モニターで、他のボディカラーや付属品などのシミュレーションをしてみませんか？

B子・由美 ぜひ！

ディーラー内に用意された大型モニターで自分仕様のラパンをコーディネート中

B子 わ～、他の色も可愛いですね～。迷っちゃいます！

由美 ラパンって、ただの軽じゃないの。持つ人のライフスタイルに寄り添うクルマなのよ。ですよね？ 永野さん！

永野さん はい、もちろんです！ 試乗車もあるので運転もできますよ～。

ラパン、試乗してみる？

由美 そうそう！ 見た目も大事だけど、試乗もしたほうがいいよね。ドライブポジションとか、クルマからの見え方とかがあるから。

B子 ぜひ！ と言いたいところですが、まだ都内を走る勇気がないので、少し練習してからお願いします！

ラパンの試乗を案内され、急に怖気づくB子ちゃん。奥は、にこにこグッドスマイルなスズキ自販東京 営業スタッフの永野さん。

永野さん・由美 ええーーーーっ。

永野さん スズキ自販東京 スズキアリーナ世田谷では、いつでも試乗をお待ちしております。運転に慣れたらまた遊びにいらしてくださいね！

B子・由美 はい、ぜひー！ 本日はありがとうございました。

今回は残念ながら試乗することができなかったB子ちゃん。次に会うときまでに、ちゃんと運転できるよう練習しておくように！（由美先生より）

【吉田由美センセイおすすめ。はじめてのマイカー】

スズキ ラパン / ラパンLC

スズキ・ラパン／ラパンLCは、丸みのあるやさしいデザインと扱いやすいサイズ感が魅力の軽自動車。日常の買い物から通勤まで、気負わず使えるのがうれしい。ラパンLCはクラシックな顔立ちと落ち着いたカラーリングで、さりげなく個性を主張したい人にぴったりの一台だ。価格はラパンが154万2200円（税込）から。ラパンLCが167万2000円（税込）から。

スズキ ラパン｜Suzuki Lapin

スズキ ラパン｜Suzuki Lapin

スズキ ラパン｜Suzuki Lapin

スズキ ラパン｜Suzuki Lapin

スズキ ラパンLC｜Suzuki Lapin LC

スズキ ラパンLC｜Suzuki Lapin LC

スズキ ラパンLC｜Suzuki Lapin LC

スズキ ラパンLC｜Suzuki Lapin LC