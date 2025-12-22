DEAN & DELUCAの冬限定「しるこ」シリーズが登場！ポカポカに温まろう

DEAN & DELUCAから、2025年12月26日（金）より冬の期間限定ドリンクが登場！「ごましるこ」「抹茶しるこ」と、ゆず香る「ゆずジンジャーアップル」が、寒い季節にぴったりの温かいひとときを提供します。今年も新年の節目に味わいたい「祝いしるこ」が新フレーバー「黒ごま」で登場。定番の「ゆずジンジャーアップル」は、じっくり煮込んだりんごとゆずが温かな癒しを届けてくれます。

冬の定番！「ごましるこ」「抹茶しるこ」の贅沢な味わい



ごましるこ

抹茶しるこ

DEAN & DELUCAの冬限定ドリンク「ごましるこ」と「抹茶しるこ」は、冬の寒さを吹き飛ばす心温まる一杯。

新登場の「ごましるこ」は、香港や中国広東省で愛される「芝麻糊（チーマーウー）」にインスパイアされた、香ばしい黒ごまの風味が特徴です。

さらにピーナッツと白あん、豆乳のバランスが絶妙で、口に広がる深いコクが魅力。価格は税込702円。

一方、「抹茶しるこ」は、鹿児島県産の高品質な抹茶を贅沢に使用し、甘さとほろ苦さの絶妙なバランスが楽しめます。

どちらも冬にぴったりの、心を温めてくれるドリンクです♡

あたたかい香りが広がる「ゆずジンジャーアップル」



DEAN & DELUCAの「ゆずジンジャーアップル」は、冬の定番として毎年好評のホットドリンク。

旬のりんごと黄ゆず、生姜をじっくり煮込んだこのドリンクは、果実の甘酸っぱさとジンジャーの辛みが絶妙にマッチ。

ホットで飲むとスパイシーな味わいが際立ち、アイスではさらりとした飲み心地が楽しめます。ジンジャーのピリリとした辛みが体を芯から温めてくれるので、寒い日にぴったりです♪

価格は税込670円（Mサイズ）。

DEAN & DELUCAで冬を温かく過ごすひとときを



DEAN & DELUCAの冬限定ドリンク「ごましるこ」「抹茶しるこ」、そして「ゆずジンジャーアップル」で、寒い季節も温かく過ごせそう。

心をほっこり温めてくれるこれらのドリンクは、冬にぴったりの味わいです。

新フレーバーの黒ごまを使った「ごましるこ」、まろやかで優しい甘さの「抹茶しるこ」、体をぽかぽかにする「ゆずジンジャーアップル」-どれもこの冬に欠かせない一杯♡