TAM BEAUTYハイライターで叶える♡年末に映えるジェリーグロウ

韓国メイクトレンドの最前線で支持を集めてきたTAM BEAUTYから、年末シーズンに向けた新作ハイライターが登場。水のりチークで培った“密着感”と“透明感”の哲学を受け継ぎ、ジェリーのような質感で立体的なツヤを叶えます。特別な日にも日常にも寄り添う、新しい輝きがメイクの印象をさりげなく格上げしてくれそうです。

ワンタッチで完成する3Dツヤ

ザ・ジェリービームハイライターは、塗ってなじませるだけで立体的なグロウ感を演出できるのが魅力。

軽やかなジェリーテクスチャーが肌にフィットし、重ねても厚ぼったくなりません。

指でも簡単にブレンディングできるため、メイク初心者からプロまで扱いやすく、ツヤと発色が長時間続く点も嬉しいポイントです。

癒し度満点♡レトロぬいぐるみこれくしょんのコスメ&雑貨が登場

肌トーンで選べる3色展開

カラーは全3色。ブルー&パープルパールが幻想的な01ムーンストーン、血色感も添える02グミピンク、上品な輝きの03テディゴールドと、肌トーンやシーンに合わせて選べます。

控えめにも華やかにも調整できるため、デイリーから年末パーティーまで幅広く活躍します。

年末メイクに透明感の魔法

ジェリーのような質感と澄んだツヤで、表情に奥行きを与えるTAM BEAUTYのハイライター。重ね方次第で印象が変わり、ギフトにも選びたくなる存在感です。

水のりチークから進化した“ジェリーグロウ”で、いつものメイクにさりげない特別感を添えてみて♡