新婚ほやほやの柄本時生、念願の「ゲーム部屋」完成を報告しファンの注目集める「どんどん秘密基地みたい」
俳優の柄本時生が自身のInstagramを更新。新居への引っ越しと、念願の「ゲーム部屋」が完成したことを報告し、ファンの注目を集めている。
柄本は11月13日に、俳優でドラマーのさとうほなみとの結婚を発表したばかり。そんな新婚生活のスタートを伝える投稿となった。
「引っ越しました！！！！！！ これから頑張るぞ！！！！！！！」と、新たな生活への意気込みを力強くつづった柄本。自身のYouTubeチャンネルでは、後輩俳優の森下開と共に、荷物が積まれた状態の部屋を片付け、趣味の空間である「ゲーム部屋」を作り上げていく様子を公開している。
また、Instagramの投稿では「Ps」としてユニークなエピソードも披露。BGMにユニコーンの楽曲『大迷惑』を提案されたと明かし、「え？どっちだろ？題名通りに思ってたのかなぁ？不安だなぁ」とユーモラスに心境を吐露。投稿は「クリスマスバラの花束プレゼントしよ」という、妻への愛情が垣間見える一文で締めくくられている。
この投稿には、ファンから「ゲーム部屋何て最高です」「どんどん秘密基地みたい」といった羨望の声が寄せられた。また、「薔薇の花束」という言葉に反応するコメントも見られ、多くの反響が集まっている。
