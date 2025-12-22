花王のヘアケアブランド「THE ANSWER（ジアンサー）」が、日経トレンディが選出する「2025年ヒット商品ベスト30」の7位に選ばれました。

「2025年ヒット商品ベスト30」は、2024年10月〜2025年9月に発表・発売された商品・サービスなどを対象に、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3項目による総合ランキングです。

「THE ANSWERは、花王の100年にわたるヘアケア研究の集大成で「ヘアケアの答え」として誕生したヘアケアブランドです」と話す同社ヘアケア事業部 シニアマーケターの山岡智弘さんに様々な質問をぶつけてみました。

商品が選びにくいヘアケアに“答え”を提示

ーーTHE ANSWERが誕生した経緯は？

山岡：THE ANSWERが誕生する背景には、商品が選びにくいヘアケア市場ならではの現状があります。日々拡散される沢山の情報であふれる社会において、60を超えるメーカーと150を超えるヘアケアブランドが店頭に並び、トレンドに合わせた見映えのよい商品が乱立する中、自分の髪にあうシャンプーがわからないまま、正解を探し続けている生活者も多くいらっしゃいます。

そんな中で、「自分に合うものは何か、信頼できる情報から選びたい」「パッケージよりも技術や成分など、品質や中身で選びたい」という”ヘアケア迷子”の方々の、そのような感情に応えるべく、今回の新ブランドが誕生しました。

ーーTHE ANSWERというブランド名に込められている意味は？

山岡：THE ANSWERという名前には、「髪に悩んだときに、信じられる選択肢＝答えでありたい」という想いを込めています。

また、「THE ANSWER＝唯一絶対の正解」として提示しているのではなく、答えを追究し続けていく存在でありたいとも考えています。髪質の違いや、季節、年齢、ライフスタイルなど、迷子の要因は多岐に渡るので、「答えを出し続ける姿勢」そのものが、ブランドの使命だと捉えています。

迷ったときには、THE ANSWERを手に取ってもらえる存在になる。それがブランドのありたい姿です。今後も、THE ANSWERは、髪質問わずすべての人を美しい髪へと導くべく、ブランド独自の「ヘアケアの答え」を追求した提案をしてまいります。

ーー「2025年ヒット商品ベスト30」に選ばれたのはなぜだと考えますか？

山岡：THE ANSWERがヒット商品として選ばれた背景には、「選びにくさ」と「失敗したくない」という、現代の生活者が抱える2つの大きなインサイトを捉えることができた点があると考えています。

情報や選択肢があふれる今、「何を基準に選べばいいのか分からない」「見映えはいいけど中身が信じられない」といった不満が強まっています。さらに、その中で商品を選ぶ際には、「せっかく買っても合わなかったらどうしよう」「また失敗したくない」という慎重さや失敗回避の意識も高まっています。

「花王100年研究からたどり着いた答え」という信頼感のある起点を持ちつつ、実際に使ったときに「やっぱり良かった」と感じられる体験価値を提供できたことで、「これなら信じられそう」と思ってもらえるブランドになれたのだと感じています。

また、商品力だけでなく、多数のベストコスメ・アワード受賞やSNSでのUGCなど第三者の声に支えられた安心感も後押しとなり、「迷いの多い時代に”選んでよかった”と思える1本」として、多くの共感と支持を集められたことが、ヒットの要因だと考えています。

累計300万本のヒットを記録

ーー累計出荷本数300万本と消費者に支持されている理由は？

山岡：大きく3つあると考えています。まず「花王100年研究からたどり着いたヘアケアの答え」というブランドメッセージの信頼性と納得感。迷いの多いヘアケア市場において、「これなら選んでよさそう」と思わせる安心感を提供できたことです。

次は髪1本1本に成分が行き渡る「塗り洗い」による直感的な良さと、それを支える処方技術の確かさが融合した体験価値です。たとえば、美容液のようなテクスチャーや、髪になじむ感触などの感性に訴える心地よさがある一方で、その背景にはラメラプラットフォーム技術や美髪5大必須成分といった花王独自の技術があり、「なんとなく良さそう」が「使ってよかった」に変わる実感が得られたことが支持につながったと考えています。

最後は「@cosmeベストコスメアワード2025 上半期新作ベストコスメ」での「上半期新作 総合大賞」など、第三者評価によって“選ばれている”という安心感があったことです。自分の選択に自信を持ちにくい時代だからこそ、生活者の実体験や他者の評価に裏打ちされた“選ぶ理由”が、継続使用や共感の輪を広げる要因になったと思います。

ーーTHE ANSWERが他のヘアケアブランドより優れている点は？

山岡：THE ANSWERの優位性のひとつに、「花王のヘアケア100年研究」という歴史と実績が生み出す「信頼感」があると考えています。

近年、ヘアケア市場には新興ブランドが数多く登場し、見映えやコンセプトの斬新さで話題になる商品も増えています。一方で、「長く使い続けられるか」「本当に髪に効果があるか」といった視点で選ぶ際には、確かな根拠に裏打ちされた商品かどうかが、生活者にとっての選択の決め手になってきています。

THE ANSWERでは、花王が100年かけて積み重ねてきた毛髪研究の知見をもとに、髪の美しさを構成する「美髪5大必須成分」を導き出しました。さらに、脂質系成分の安定配合を可能にした独自の「ラメラプラットフォーム技術」を活用することで「洗いながらケアする」という新しいヘアケア体験を実現しました。

一方で、こうした技術の価値をきちんと感じていただくために、濃密な使用感や「塗り洗い」の提案、質の高い仕上がりなど、五感に訴える知覚品質にもこだわりました。

「なんか良さそう」と感じる感性面と、「やっぱりよかった」と納得できる技術面が、ひとつの体験としてシームレスにつながっているブランドです。信頼・実感・満足が自然につながる構造こそが、他のヘアケアブランドにはない、THE ANSWERならではの優位性だと考えています。

ーーヘビーユーザーはどういった方々ですか？

山岡：自己投資や日々のケアにこだわりを持つ30〜40代の女性が中心です。中でも、美容感度の高い「美容オタク層」からの反響が非常に大きいことが特徴です。単なる映えやトレンドだけで商品を選ぶのではなく、成分や処方、使用感に明確な理由があることを重視している方々に評価されていると考えています。

また、こうした層は日常的にSNSやレビューを活用しながら、自分に合ったものを試行錯誤して選び抜いているので、共感から発信へとつながる重要な起点になっています。

ーー実際にTHE ANSWERを使用した人々の声は？

山岡：「圧倒的に髪の手触りがよくなって感動している！」「シャンプーが新感覚でおもしろい」「シャンプー迷子を何年も続けてきて、ようやくたどり着けた！」など、仕上がりの質の高さに関する声をいただくと共に、印象的なのは「塗り洗い」に対する反響です。

THE ANSWERでは、シャンプーを泡立てる前に髪全体に塗り広げることで、1本1本にケア成分を届ける新しい洗い方＝塗り洗いを提案しています。従来のシャンプー習慣とは少し異なるものの、成分をしっかり届けるという処方設計と体験が一致しているため、使った瞬間に実感と納得が得られやすく、ケア体験そのものが新鮮で気持ちのよいものとして受け入れられているのだと思います。

ーーありがとうございました。

花王 THE ANSWER ：HOW TO USE ー塗り洗いー（YouTube）

https://youtu.be/gY_I-66L3XE



THE ANSWER公式サイト

https://www.theanswer-official.com/[リンク]

※画像提供：花王株式会社

(執筆者: 6PAC)