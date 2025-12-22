無印良品の新作インナー。二重ガーゼで叶える心地よいおうち時間

日々の暮らしを整え、心まで穏やかにしてくれる無印良品から、新たなルームウェアとインナーシリーズが登場します。やわらかな二重ガーゼにさりげない表情を加えた「二重ガーゼドットドビー」は、肌に触れた瞬間の心地よさと軽やかさが魅力。素材はオーガニックコットン100％。お家で過ごす時間をもっと快適に、そして自分らしく楽しみたい女性に寄り添う6アイテムが、12月22日（月）より順次発売されます。

肌にやさしく、表情豊かな二重ガーゼ



二重ガーゼ生地をベースに、凹凸のあるドビー織りでドット柄を表現。通気性の良さとやわらかな肌あたりはそのままに、軽やかな立体感が加わりました。

シンプルでありながら上品な印象を演出し、リラックスシーンでも気分を高めてくれます。天然素材ならではのやさしさで、季節を問わず快適に着られるのもポイントです。

家事も休息も快適なルームウェア



婦人 二重ガーゼ ドットドビー 長袖パジャマ

婦人 二重ガーゼ ドットドビー ロングカーディガン

長袖パジャマは、ブラウスのような上品なトップスに、動きやすいテーパードパンツを組み合わせたデザイン。袖口のゴムやもたつかない裾など、日常動作を考えた工夫が詰まっています。

ロングカーディガンは、前を結べばワンピースとしても着用できる2WAY仕様。ポケット付きで、ちょっとした外出にも対応します。

インナーまで抜かりない心地よさ



婦人 二重ガーゼ ドットドビー タンクトップ

婦人 二重ガーゼ ドットドビー ゆったり締め付けにくいショーツ

タンクトップは、肌に密着しにくいふんわりシルエットで、インナーにもトップスにも使える一枚。背面ゴムは生地でくるみ、直接肌に触れない仕様です。

ショーツは締め付け感を抑えた設計で、就寝時や暑い季節も快適。ウエストや足口のゴムまで丁寧に配慮され、毎日身につけたくなる着心地を叶えます。

価格は商品ごとに異なり、全国の無印良品店舗およびネットストアにて確認可能です。

暮らしに溶け込む、やさしい一着



無印良品の「二重ガーゼドットドビー」シリーズは、着心地の良さだけでなく、日常を丁寧に過ごすための選択肢。

素材へのこだわりや実用性のあるデザインは、忙しい毎日の中でも自分を労わる時間をつくってくれます。

お家時間を心地よく整えたい方にこそ選んでほしい、新しいインナーとルームウェア。自然体で過ごす暮らしに、そっと寄り添ってくれる存在です♡