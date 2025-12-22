クリスマスイルミといえば表参道！街のにぎわい創出の一旦を担う「アニヴェルセルカフェ 表参道」の想いを聞いた
クリスマスに楽しみたいものといえばイルミネーション。そして都内の人気イルミスポットといえば“表参道”だ。そんな同所では現在、約1キロにわたって、シャンパンゴールドに輝くケヤキ並木「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」を楽しむことができるが、その表参道を象徴するカフェ「アニヴェルセルカフェ 表参道」でも、にぎわいを創出。「Celebrate Illumination(セレブレート・イルミネーション)」をテーマとした、美しいイルミで、心ときめく特別なひとときを演出している(※2026年2月14日(土)まで)。
【写真】冬の表参道 ケヤキ並木を彩る「Shibuya Nightlife Guide - 表参道 フェンディ イルミネーション 2025」
今回は「アニヴェルセルカフェ 表参道」を運営するアニヴェルセルの広報担当者に“表参道のクリスマス”を盛り上げる狙いを聞いた。
――「アニヴェルセルカフェ 表参道」でも、ホリデーフェア「ANNIVERSAIRE Christmas 2025」を開催したり、イルミネーションの点灯などを行ったりと、街のにぎわい創出の一旦を担っていると思いますが、そうしたコンテンツを用意する御社の想いがあれば教えていただけたらと思います。
【広報担当者の梁原さん】「アニヴェルセル」は、フランス語で「記念日」を意味します。マルク・シャガールの名画『アニヴェルセル』が由来です。まさに記念日の象徴ともいえる絵画との出合い。明治神宮へとつながる「祝祭の街・表参道」とのご縁。この2つの出合いから、「幸せは、祝福されると記念日になる。」という想いが誕生し、「お客さまの人生に寄り添い 感動を提供し続ける 記念日プロデュース企業となる。」というビジョンが確立しました。
1998年に「アニヴェルセル 表参道」が開業して以来、2023年の25周年の節目に“記念日の館”としてリニューアルし、日常のシーンをハレの日として彩れるよう、記念日にまつわるトキ・コト・モノ・サービスを提供しています。結婚式をはじめ、カフェやレストラン、コーヒースタンド、スイーツショップ、フラワーショップを展開するほか、法人宴会や会議、周年パーティなど幅広いシーンでご利用いただける施設となりました。ウェディングだけでなく、記念日の総合施設として、表参道の街に新たなにぎわいを創出したいと考え、さまざまな取り組みを実施しています。
――イルミのデザインは毎年変化しているのでしょうか？今年はどんなものになっているのでしょうか？
【梁原さん】「Celebrate Illumination」をテーマに、今年はray of light(一筋の光)をモチーフとした、動きのあるライティングが皆さまを光の世界へと導きます。館内に入ると、光が降り注ぐかのように回廊の天井が彩られ、その先にあるチャペル広場のイルミネーションまで幻想的な空間が続きます。
また、昨年も大好評だった華やかなクリスマスツリーが、今年は5メートル以上と、さらに大きくなって表参道のメイン通り沿いに登場しています。きらめく光が祝福に満ちた空間を演出し、幸せなにぎわいを創出する新たなスポットとして、心ときめく特別なひとときをお過ごしいただけます。
昨年以上に動きのある装飾、“フォトスポット”として利用していただけるようにと、チャペル広場の植栽やウッドデッキガゼボにもまとわせたイルミネーションも見どころとなっています。
――毎年のお客さまからの反響の声もあれば、教えてください。
【梁原さん】毎年ホリデーシーズンは、ディナーコースやテイクアウトを含めたカフェのご利用が盛んになります。イルミネーションで彩られた表参道のケヤキ通りと相まって、施設全体が特別なクリスマスムードに包まれる点について、「ロマンチックでとてもすてき」、「どこを切り取っても写真映えする」と大変好評です。また、クリスマスならではの華やかな限定デザートやコース料理は、「盛り付けがかわいらしく、食べるのがもったいない」など、見た目の美しさと味の両方で高い評価をいただいています。
――今年のホリデーシーズンの特徴を教えてください。
【梁原さん】今年は12月25日(木)までの期間限定でシーズナブルイベント「ANNIVERSAIRE Christmas 2025」を開催中です。今年のテーマは「贈る人も、贈られる人も、みんなが主役になるクリスマス」。花嫁のウェディングドレスを象徴する“純白”をキーカラーに、期間限定のコースやスイーツ、ドリンク、クリスマスツリーやイルミネーションなど、多彩なコンテンツを通じてテーマを表現しました。結婚式場併設という特別な空間だからこそ感じられる、祝福と幸福感に満ちたホワイトクリスマスの世界。「誰かを想う気持ち」と「大切な人と過ごす時間」を紡ぎながら、訪れるすべての人が物語の主人公になれる、心温まるひとときをお届けしています。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
