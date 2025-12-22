ニスモとオーテックジャパンから生まれたNMC

12月16日、日産自動車（以下、日産）と日産モータースポーツ&カスタマイズ（以下、NMC）は、ニスモ・ブランドを通じて日産ブランド全体の価値向上を目指す新たな取り組みを発表した。

NMCは、日本人として初めて国際的なラリーイベントで優勝した難波靖治氏が初代社長となり1984年に設立された『ニスモ（NISMO：ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル）』と、スカイラインの生みの親である櫻井眞一郎氏が初代社長となり1986年に設立された『オーテックジャパン（Autech Japan）』が母体だ。この2社が2022年に統合して、NMCが誕生した。



神奈川県横浜市にあるニスモのショールームで今後の取り組みを発表。 平井大介

現在、日産は経営再建計画『Re：Nissan』の商品計画において、ハートビートモデルを情熱とDNAを体現するモデルと定義している。フェアレディZやスカイライン、そして新型エルグランドやサファリ（パトロール）などがそれにあたる。

NMCではこの戦略に基づき、ニスモのモータースポーツ活動と、オーテックジャパンのユニークで高品質なクルマ作りを融合させ、伝統を継承するエモーション（感動）とエキサイトメント（ワクワク）を創出することでニスモ・ブランドの価値向上に取り組み、日産ブランドの強化貢献を目指す。

具体的には、3つの事業が計画される。

新たなモデルで新たなモータースポーツにも参戦を計画

まず、モータースポーツ事業においては、レースなどのモータースポーツ活動へ継続的に取り組む。フェアレディZによるスーパーGTやスーパー耐久、そしてフォーミュラEなどに現在も参戦しているが、こうした活動や極限域で磨かれるテクノロジー、ノウハウが、技術的フィードバックとして市販モデルの開発に活かされる。今後は、新たなモデルで新カテゴリーへの参入も計画されているという。

また、技術的フィードバックが日産のスポーツモデルやNMC製のカスタマイズ商品に反映されるだけではない。モータースポーツの現場と市販モデル開発の現場での人材交流が行われたり、レースの現場で培われた精神（競争/ワンチーム/勝つために戦う）も、市販のモデル開発に活かしていくとしている。



モータースポーツのテクノロジー、ノウハウが、市販モデル開発に活かされる。 平井大介

次に、カスタマイズ事業。現在、ニスモのロードカーは、ほとんどの日産車にラインナップされている。たとえば、ノート、オーラでは20％、アリアでは15％、フェアレディZやエクストレイルでは10％が、ニスモのロードカーなのだ。いまやエンジン車だけでなく先端電動技術モデルでも、ニスモならではの可能性を追求している。

NMCによる完成車は、オーテック部門が手がける福祉車両なども含めて右肩上がりで出荷台数が増えており、現在グローバルで8〜10万台規模で出荷。近年では米国や中近東など海外向けの伸長が顕著だ。将来的には欧州などへも市場を拡大し、2028年には現在の約1.5倍の15万台を目指す。そして海外販売比率も現在の約40％から約60％まで増加させる。

レストア・レストモッド事業も海外へ市場を拡大

前述のように新たなレースカテゴリーで商品を熟成させ、それを例えば『ニスモS』や『ニスモRS』といったハイパーバージョンとして市販化することも計画。また、仕向け地やセグメントを積極的に拡充するため、海外では外部パートナーとのコラボレーションも含めて、新たな価値を創出していく。

日産本体とは違い小回りが効くNMCならではのやり方で、プロトタイプ製作、レースの場に実戦投入、その技術的フィードバックから『サーキットで磨かれたクルマ』を市販化する。その具体例は、おそらく来年の東京オートサロン2026で発表されるはずだ。



第2世代GT-R（R32/R33/R34）を中心としてレストア、ヘリテージ関連ビジネスを展開。 平井大介

3つめは、ヘリテージ・レストア事業。ニスモでは第2世代のGT-R（R32/R33/R34）を中心としてレストア、ヘリテージ関連ビジネスを展開している。ニスモが製作したヘリテージパーツによるレストア、エンジンチューンやボディ補強などによるレストモッドなども手がけている。レストアビジネス市場は、現在グローバルで33.4億ドルの規模があり、2032年には79.5億ドルの規模に、日本でも2億ドルの規模に成長すると予測されている。

いまや第2世代のGT-Rは約半数が米国をはじめオーストラリアや英国などの海外で取り引きされており、実際、ニスモにレストアを依頼する海外のオーナーも少なくないという。NMCではパーツ販売事業の対象車種を増やし、海外の対象地域も拡大していくということだ。

今年6月にNMCの新社長CEOに就任した真田裕氏は、「ニスモは日産車のワクワク感と革新性を一層高めています。今後は日産の他商品ラインナップにも、そのスタイルとワクワク感を注入していきます」と語っており、ニスモのこれからに注目したい。