ペコちゃんmilkyドーナツ初の福袋登場♡新春限定アイテムをチェック

新春を華やかに迎えるために、「ペコちゃんmilkyドーナツ」が2026年の福袋と限定ドーナツBOXを発売！新年の営業初日から数量限定で販売が開始され、どちらも特別なアイテムが詰め合わせられています。初の福袋には、ペコちゃんオリジナルグッズや人気のドーナツが登場。ドーナツBOXには新春限定の「おみくじペーパープレート」までついて運試しも楽しめる♪年始から幸運を呼び込むアイテムとして、ぜひチェック！

ペコちゃんmilkyドーナツの新春福袋登場！



「ペコちゃんmilkyドーナツ」の新春企画、初の福袋が登場しました！税込3,900円で販売され、ペコちゃんロゴ入りの保冷温スクエアバッグや、ペコちゃんグッズが詰め込まれた特別な内容です。

ドーナツ5個、クーポン、さらにはまねきペコちゃんのフィギュアも！数量限定なので、早めにゲットして、新年をもっと楽しく華やかに迎えましょう♡

新春限定ドーナツBOXも販売開始！



さらに、「ペコちゃんmilkyドーナツ」から新年を祝うドーナツBOXも登場。

999円（税込）の「新春限定BOX」と、2,026円（税込）の「年始BOX」には、ミルキー風味のドーナツが詰め合わせられ、家族や職場で楽しめるアイテムが満載！

「おみくじペーパープレート」が付いていて、ちょっとした運試しも楽しめるのがポイントです。数量限定なので、早期の購入がオススメです♪

新春限定アイテムで、笑顔と運をゲットしよう！



2026年の新春を盛り上げるために、ペコちゃんmilkyドーナツから特別な福袋とドーナツBOXが登場しました！

数量限定で販売されるため、早めに店舗へ足を運んで、幸運を呼び込むアイテムをゲットしましょう。

福袋やドーナツBOXは、お得なクーポンやかわいらしいグッズもついていて、今年のスタートを楽しく華やかに彩ってくれること間違いなし♪お近くの店舗でぜひチェックしてみてくださいね♡