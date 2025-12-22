かわいくて縁起がいい、正月開運グルメ！築130年の京町家で味わう「紅白亀甲餅の雑煮」が冬季限定登場
京都・西陣の上技物あられ処「京西陣 菓匠 宗禅」は併設する「京町家茶房宗禅」で、冬季限定の新メニュー「福を呼ぶ 紅白亀甲餅の白味噌雑煮」(1375円)を販売開始した。
【写真】宗禅特製・西京みそ仕立て。香り高いかつお削り節と京都ならではの九条ねぎで仕上げた逸品
築130年の京町家で味わえる本メニューは、京都伝統の西京みそ仕立ての雑煮に、縁起を象徴する紅白亀甲餅と、日本一小さいとされる宝舟をかたどったあられを浮かべた1杯だ。長寿や繁栄を願う意味が込められた食材を重ね合わせ、宗禅ならではの開運雑煮として提供されている。
■商品の特徴
商品の特徴は大きく3つ。まず1つ目は、玄武神社で祈願された「紅白亀甲餅」。紅白の餅は、長寿や健康を願い祈願された特別なもので、亀の文様は繁栄、延命長寿、家庭円満の象徴とされている。白みその中に紅白の餅が浮かぶ様子は、見た目にも華やかで「食べる縁起物」として好評を得ている。
2つ目は、虚空蔵法輪寺で祈願された合格祈願、心願成就の要素だ。雑煮の隠し味として使用されているのは、祈願を受けた「紅梅 宝舟昆布茶」。白みその中に宝舟あられがふわりと浮かび、福を運ぶ存在として1杯を彩る。
3つ目は、宗禅特製の西京みそ仕立て。京都の伝統的な西京みそに、和からしをアクセントとして練り込み、上品な甘さと奥深いコクを併せ持つ味わい。仕上げには香り高いかつお削り節と、京都ならではの九条ねぎを添え、立ちのぼる湯気と香りが、寒い京都の冬を優しく包み込む。
■家庭用「紅白亀甲餅」も販売中
また、店内提供だけでなく、家庭用の紅白亀甲餅も販売している。紅白亀甲餅は8枚入りで、価格は1188円。正月の雑煮や祝いの席で人気の商品だ。家庭用オーブントースターで手軽に焼けるよう工夫されており、自宅でも開運雑煮を楽しみたいという声に応えている。焼くと亀の形にぷくっとふくらむ愛らしい見た目も特徴で、個包装のため贈り物や配布用にも適している。
■全国企画「食卓に福来る紅白亀甲餅コンテスト」開催
日本全国の雑煮文化を応援する企画として、「食卓に福来る 紅白亀甲餅コンテスト」を開催している。紅白亀甲餅を使った料理や盛り付けをテーマに、フォト部門と動画部門の2部門で作品を募集。雑煮や正月料理に限らず、日々の食卓での工夫や、家族の笑顔が伝わる投稿が高く評価されるという。
■投稿イメージ
日々の食卓の中でぷっくり膨らんだ紅白亀甲餅の姿や、ユニークな盛り付け・器・しつらえが伝わる写真「家族の笑顔」が伝わる短尺動画が高評価となる。
■応募方法
ハッシュタグ「#食卓に福来る紅白亀甲餅」を付けてSNSに投稿。地域ならではの雑煮文化や、紅白亀甲餅を使った「幸せのひと椀」を広く募集している。優秀作品は2026年2月上旬に発表予定。
■販売店舗
・京町家茶房宗禅(カフェ)
営業時間：11時30分〜18時(LO17時30分)
・京西陣菓匠宗禅(物販)
営業時間：10時30分〜18時
所在地：京都府京都市上京区寺之内通浄福寺東角
今回の新メニューについて、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新メニューの狙いは？
京都の冬を象徴する白みそ雑煮を、より多くの方に楽しんでいただくため、寒い季節に心も体も温まる“開運グルメ”として、観光客の方はもちろん、地元京都の方にも気軽に味わっていただけるよう企画したものです。
また、玄武神社で祈願した紅白亀甲餅を用いることで、「長寿・健康・繁栄」という縁起のよさも感じていただき、新しい年を迎える節目にぴったりのひとわんとして広く伝えていくことを目的としています。
ーー「福を呼ぶ 紅白亀甲餅の白味噌雑煮」の目玉は？
最大の特徴は、玄武神社で祈願した紅白の亀甲餅を使用している点です。白みそ仕立てのまろやかな出汁の中に、紅白のお餅がふわりと浮かぶ姿はまさに“食べる縁起物”。さらに、西京みそに秘伝しょう油と和からしを合わせた宗禅ならではの風味、仕上げの削りぶしと九条ねぎの香りが合わさり、京町家の雰囲気とともに五感で楽しめる1杯となっています。ご家庭用に紅白亀甲餅を購入できる点も好評で、「家でも開運雑煮を楽しみたい」という声に応えています。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
京都の伝統文化である“白みそ雑煮”を、宗禅としてどのように表現するかを考えたことが出発点です。ただ提供するだけではなく、京都らしい開運要素を加えることで、訪れた方の思い出に残るひとわんを作りたいという想いから、「紅白×亀甲」という縁起文様を掛け合わせた餅のアイデアが生まれました。
実現にあたっては、白みその繊細な味わいと紅白餅の存在感が互いに引き立つバランスの調整に苦心しました。試作を重ね、西京みそと秘伝しょう油の割合、和からしの香りの出し方を工夫することで、まろやかさと深みが共存する味わいに仕上げることができました。
ーーユーザーへのメッセージは？
寒い冬に、心まで温まる“幸せのひとわん”をお届けしたいという想いで作りました。紅白亀甲餅に込めた「健康・長寿・繁栄」の願いが、多くの皆様のもとに届きますように。京町家の落ち着いた空間で、京都ならではの味と香りをぜひお楽しみください。ご自宅で開運雑煮を楽しめる紅白亀甲餅や、雑煮文化を応援するSNSコンテストも開催しておりますので、併せてご参加いただければうれしく思います。
縁起物を味わうという京都らしい楽しみ方。この冬は、紅白亀甲餅の白みそ雑煮で新たな1年への願いを込めてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
