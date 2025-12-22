ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2025」王者の友田オレ（23）が19日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」に出演。うらやましいと思う大物先輩芸人を実名で挙げた。

この日は、ゲストたちがうらやましいと思う芸能人を発表する「あの芸人羨ましすぎる委員会」が開催された。

ゲストたちは複数の芸能人の名前を挙げた。友田も複数の名前を挙げた中で、先輩芸人である「今田耕司」の名前があった。

友田は「今田さんは、あれだけの地位を確立しているのにだいぶ攻めたことをする」と今田との共演エピソードを語り始めた。

テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）で共演した際に、住職さんが檀家さんからもらった大きな屏風を出品したところに立ち会った。鑑定中に今田は「なんかこれ怪しいな…」とぼやいていたという。カメラが回ってないところでも「これ1万円くらいちゃうか…」とぼやきが止まらなかった。

鑑定額は今田の予想通り1万円だった。すると今田はカメラ目線で「はい！言うたやろ〜！」と自由におどけるリアクションを見せた。このリアクションに友田は「絶対に使われない…」と思っていたようだ。実際に放送でも完全カットになっていたと明かした。