長期休みに行きたい「秋田県の穴場秘境」ランキング！ 2位「川原毛地獄湯の沢」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ長期休暇シーズン。「日常を忘れて、心身を徹底的にリフレッシュしたい」という方も多いのではないでしょうか。アクセスは少々不便でも、その道のりを超えるほどの感動が待っている秘境スポットへ出かけ、最高の癒やしを手に入れませんか？
その中から、長期休みに行きたい「秋田県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。
2位：川原毛地獄湯の沢／49票湯沢市にある川原毛地獄は、恐山・立山と並ぶ日本三大霊地の1つに数えられる、荒々しい山肌が特徴的な場所です。硫化ガスが噴出する川原毛地獄から流れる湯の沢は、天然の温泉が川に流れ込んでいて、特に川原毛大湯滝は滝そのものが温泉であり、無料で入浴できる天然の露天風呂として知られています。白い岩肌と硫黄の匂いが漂う非日常的な景観は、まるで秘境そのもの。長期休みを利用して、大自然の中でユニークな入浴体験をしたいという人に支持されました。
回答者からは「旅行に行くと必ず温泉に行っている。秘境の温泉というのが気になる」（30代男性／大阪府）、「珍しい温泉の滝や荒々しい岩肌が広がる景色を見たいから」（50代女性／埼玉県）「硫化ガスが噴出する光景は珍しいと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：白神山地 二ツ森登山道／50票秋田県と青森県にまたがる白神山地は、世界遺産にも登録されている広大なブナの原生林です。その中でも秋田県側にある二ツ森登山道は、山頂から青森県側の白神山地全山の大パノラマを楽しめるコースとして人気。長期休みを利用して、世界遺産の大自然の中で本格的なハイキングや森林浴を楽しみ、心身ともに浄化されたいというニーズを持つ人に最も多く選ばれました。
回答者からは「人が少なく静かで、山奥ならではの“秘境感”が味わえるから」（30代女性／東京都）、「白神山地へのアプローチや散策コースがあるから、じっくり楽しめる」（40代女性／長崎県）、「美しい白神山地を眺めながら広々とした道をゆっくり散歩したい。また近くに道の駅などもありのんびり散歩に買い物に楽しめそう」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)