てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
好奇心旺盛に。
さらっとしたムード。
あれこれ、いろいろな話がやってきては消えていきます。次々と流れてくるので、あなたもいちいち気に留めず、さらっと流してしまいそうですが、いくつかのチャンス、未知の可能性も見送ってしまう恐れがあります。
もう少し、解像度を上げて「何がやってきたのか」を見極めていきましょう。そして、よさそうなものは、ちゃんと拾い上げて。興味を示す、話を掘り下げる、申し込んでみるなど、アクションを起こすと、面白いご縁が動き出すでしょう。
恋も、約束を取り付けて。デートは、暖かい場所へ。冷気は情熱も冷やします。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
