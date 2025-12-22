【今週の運勢】2025年12月第4週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

一歩踏み込む。
好奇心旺盛に。

さらっとしたムード。

あれこれ、いろいろな話がやってきては消えていきます。次々と流れてくるので、あなたもいちいち気に留めず、さらっと流してしまいそうですが、いくつかのチャンス、未知の可能性も見送ってしまう恐れがあります。

もう少し、解像度を上げて「何がやってきたのか」を見極めていきましょう。そして、よさそうなものは、ちゃんと拾い上げて。興味を示す、話を掘り下げる、申し込んでみるなど、アクションを起こすと、面白いご縁が動き出すでしょう。

恋も、約束を取り付けて。デートは、暖かい場所へ。冷気は情熱も冷やします。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)