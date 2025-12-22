おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
オンとオフ、きっちり分けて。
楽しい予定がいっぱい入りそう。
同時に、仕事も佳境に入っていきます。中抜けして遊んで、また、作業に戻る的なアクロバティックなことをしないと、うまくハマらない可能性も。でも、そういう仕様だと開き直ってしまうのが一番。気を付けたいのは、後ろめたさです。楽しい時間なのに、気がかりがあって集中できないなんて、もったいない。
どこにいても、何をしていても、あなたはあなた。今、この時、ココでしかできないことを優先していけばいいのです。時間に追われずに、支配者になりましょう。
愛と社交は、時間前行動で流れが有利に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）切り替えが大事。
