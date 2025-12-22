【今週の運勢】2025年12月第4週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

切り替えが大事。
オンとオフ、きっちり分けて。

楽しい予定がいっぱい入りそう。

同時に、仕事も佳境に入っていきます。中抜けして遊んで、また、作業に戻る的なアクロバティックなことをしないと、うまくハマらない可能性も。でも、そういう仕様だと開き直ってしまうのが一番。気を付けたいのは、後ろめたさです。楽しい時間なのに、気がかりがあって集中できないなんて、もったいない。

どこにいても、何をしていても、あなたはあなた。今、この時、ココでしかできないことを優先していけばいいのです。時間に追われずに、支配者になりましょう。

愛と社交は、時間前行動で流れが有利に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)