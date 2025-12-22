しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
だからこそ、転ばぬ先の杖で。
ムードは、ポジティブ。
なにしろ、以心伝心でなんとかなると、みんなが信じているのです。でも、あなた一人は、非常に懐疑的でしょう。「そんなに簡単じゃないぞ」と分かっているのです。「なりゆきで」「いつも通りに」という場面でも、きちんと段取りを組んだり、下調べをしたりしておきましょう。立ち位置的には、「プランBのご準備はあります」くらいがいいみたい。
出しゃばり過ぎず、主張し過ぎず、いざとなったら、奥の手のように出すと大歓迎されるはず。賢者ムーブでいきましょう。
愛は、待ちの姿勢で。時間をかけると、好転します。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ざっくりムード。
