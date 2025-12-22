【今週の運勢】2025年12月第4週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

ざっくりムード。
だからこそ、転ばぬ先の杖で。

ムードは、ポジティブ。

なにしろ、以心伝心でなんとかなると、みんなが信じているのです。でも、あなた一人は、非常に懐疑的でしょう。「そんなに簡単じゃないぞ」と分かっているのです。「なりゆきで」「いつも通りに」という場面でも、きちんと段取りを組んだり、下調べをしたりしておきましょう。立ち位置的には、「プランBのご準備はあります」くらいがいいみたい。

出しゃばり過ぎず、主張し過ぎず、いざとなったら、奥の手のように出すと大歓迎されるはず。賢者ムーブでいきましょう。

愛は、待ちの姿勢で。時間をかけると、好転します。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)