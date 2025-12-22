【今週の運勢】2025年12月第4週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

クッションのように、
優しく、柔らかく！

師走のアタフタ、ギスギスに巻き込まれやすいでしょう。

しれっとワガママを言われたり、手足のように扱われたり、八つ当たりをされたり、「はい？」な展開が増えるでしょう。

でも、いずれもあなたを信頼し、甘えているから起こること。余裕のない人に注意や抗議をしても始まらないので、その場は、「かしこまりました」的におさめましょう。

フォローやサポートに徹すると、全体の流れがスムーズに。あなた自身も助かります。

なお、無礼な人には、あえて丁寧に。敬語交じりで対応すると、時間差で相手の反省を促すきっかけになるはず。

愛は、買い物デートへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)