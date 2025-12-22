ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
タイムキーパーはあなた。
延長戦になりそう。
やってもやっても終わらないループにハマりやすいでしょう。場の空気を読んで合わせてしまうと、いつまでも頑張らないといけません。
「乗りかかった舟、この際、とことん」と思うならば、それもアリですが、ほどよいところで撤収しても、それほど評価は変わらないはず。終わりのタイミングは、あなたが決めて。今週、気を付けたいのは、そこだけ。
オフは、リピーターにツキが。サードプレイスになるような行きつけのお店ができるかも。
愛と社交は、聞き役に回りましょう。デートは、クリスマスのライトアップへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
