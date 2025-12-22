【今週の運勢】2025年12月第4週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

キリがなさそう。
タイムキーパーはあなた。

延長戦になりそう。

やってもやっても終わらないループにハマりやすいでしょう。場の空気を読んで合わせてしまうと、いつまでも頑張らないといけません。

「乗りかかった舟、この際、とことん」と思うならば、それもアリですが、ほどよいところで撤収しても、それほど評価は変わらないはず。終わりのタイミングは、あなたが決めて。今週、気を付けたいのは、そこだけ。

オフは、リピーターにツキが。サードプレイスになるような行きつけのお店ができるかも。

愛と社交は、聞き役に回りましょう。デートは、クリスマスのライトアップへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)