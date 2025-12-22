おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
何でもありでいく。
追い込みスイッチが入って、パワフルに頑張れそう。
一見終わりそうにない、収まりそうにない案件も、あなたの熱意と技術で無事に着地できるでしょう。ただ、後半、集中力が途切れそう。明日でいいこと、来週でも間に合う案件は先延ばしにして、やっつけ仕事はしないほうが信頼を損ねずに済むでしょう。
社交は、人脈が広がりそう。来年の種まきと考えて、ご縁をつないで。
オフは、なりゆき任せのお出掛けが盛り上がります。
気ままなデートを楽しむのもオススメです。
新年の準備や贈り物は、お取り寄せも視野に入れると上首尾な仕上がりに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）オープンマインドで、
