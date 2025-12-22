【今週の運勢】2025年12月第4週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

オープンマインドで、
何でもありでいく。

追い込みスイッチが入って、パワフルに頑張れそう。

一見終わりそうにない、収まりそうにない案件も、あなたの熱意と技術で無事に着地できるでしょう。ただ、後半、集中力が途切れそう。明日でいいこと、来週でも間に合う案件は先延ばしにして、やっつけ仕事はしないほうが信頼を損ねずに済むでしょう。

社交は、人脈が広がりそう。来年の種まきと考えて、ご縁をつないで。

オフは、なりゆき任せのお出掛けが盛り上がります。

気ままなデートを楽しむのもオススメです。

新年の準備や贈り物は、お取り寄せも視野に入れると上首尾な仕上がりに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)