高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第61回が12月22日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】銀二郎からの手紙を読むトキ。それを見守る司之介は…

トキとヘブンが一緒に散歩をしたり、銀次郎が松江に来ることがわかったり。

話題の多い放送回となり、SNSやコメントにはさまざまな声が寄せられました。

＊以下12月22日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

夜な夜なヘブン（トミー・バストウさん）に怪談を語るトキ。

しかし、ヘブンが怪談を記事に日本滞在記を書き終えてしまえば、日本を去ってしまうかもしれない。

そんな中、かつて東京で別れた元夫である銀二郎（寛一郎さん）から、トキに手紙が届く。

そこには、銀二郎が松江に帰ってくると書かれていた。銀二郎の目的は？

トキは銀次郎が来る日に合わせて休みをもらおうとヘブンに相談する。

一度はOKしたヘブンだが、「知人が来るから」という理由をトキから聞くと、「保留」だと言い、休みを渋る。

だが、ヘブン宛ての郵便物が届くと、手紙を読んだヘブンは一転してトキに休みをくれることに。

トキは、手紙の差出人について、錦織に確認すると、ヘブンの元同僚、イライザが松江に来ることがわかった。

そして、銀二郎が４年ぶりに松江を訪れ――。

＜視聴者の声＞

ひさしぶりに登場した銀二郎。スーツに身を包み、洗練された雰囲気になっていました。

人気のキャラクターだっただけに、ＳＮＳやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「パリッとスーツで決めた銀二郎さん素敵」「お金持ちになってる雰囲気」と再登場を喜ぶ声も。

その一方で、

「完全に西洋かぶれになってると思う。 『おトキちゃん、怪談なんて古いのまだ好きなの？時代は明治だよ？』みたいな事言うんかも」

と銀二郎が変わってしまった可能性を感じた人もいました。

「もう少しはやく来てほしかった」

トキと銀二郎はお互いを嫌いになって別れたわけではありません。それだけに、

「4年ぶりの 銀二郎さん……！ あと2年くらい早ければ 前みたいに推せた」

「この４年必死で働いて働いて働いてだったんだろうな。 きっとおトキを迎えに行きたい一心で。でももう少し早く来て欲しかったよ」

「あとひと月早ければ、銀二郎さんとよりを戻していたかもしれない。人生ってほんとタイミング」

など、「タイミングが悪い」という声も目立ちました。

銀二郎は、借金生活を送りつつも武士の格にこだわり続ける松野家の人たちと合わずに出奔しただけに、

「成功して金周りは良くなってる感じだけど、トキちゃんとヨリを戻すつもりなら、金よりも松野家に負けないハートの強さが必要だと思うのだが」

という厳しい指摘をする人も。

トキとヘブンが２人で散歩する場面からは仲の良さが伝わってきました。

「トキ、ヘブン、銀二郎さん、イライザさんの4人が…松江で鉢合せへ。何と言うタイミング。 前半のクライマックスですね」などドラマの盛り上がりに期待する人もいました。

ーーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。