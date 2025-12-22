杉浦太陽の愛車って？

タレントの杉浦太陽さんが、2025年11月10日にインスタグラムを更新し、愛車のキャンピングカーでの日常を公開しました。

アウトドアを楽しむ姿や家族とのひとときが伝わる投稿は、多くのユーザーから共感や憧れの声を集めています。

【画像】超カッコイイ！ 「杉浦太陽」×「1000万円超えトヨタ車」を画像で見る！

公開されたストーリーズでは、三男・幸空（こあ）くんが友人とキャンピングカーの中で楽しそうに過ごす姿が映し出されていました。

「秘密基地みたい」「パパの車で遊んでる」といったコメントが添えられ、家族の温かな日常が伝わってきます。

杉浦さんが愛用するキャンピングカーは、日本最大級のビルダー・ナッツRVが手がける「CREA（クレア）」シリーズ。

2022年に1000万円超で購入したことでも話題となった一台で、ベース車両にはトヨタの専用シャシ「カムロード」を採用しています。

全長5190mm×全幅2080mm×全高2910mmという堂々たるサイズを誇り、乗車定員7名・就寝定員6名と大家族にぴったりの設計です。

車内は木目調の家具で統一され、落ち着きのある雰囲気に。対面式ダイネットや常設2段ベッド、バンクベッドなど、家族それぞれがくつろげるスペースが確保されています。

さらにキッチンには70L冷蔵庫や電子レンジ、ガラス蓋付きシンクを備え、家庭用エアコンやトイレ・シャワー対応のマルチルームまで完備。長距離移動や車中泊も快適に過ごせる仕様です。

電装系にはリチウムイオンバッテリーを中心とした高効率システムが採用され、急速充電や長時間の電力使用にも対応。ソーラーパネルの搭載にも対応しており、アウトドアユースでも安心して利用できる設計です。

ユーザーからは「家族で過ごす時間が素敵」「こんなキャンピングカー欲しい」「いつか乗ってみたいな」「秘密基地みたいで楽しそう」といった声が寄せられ、憧れや共感の反響が広がっています。

杉浦さんのキャンピングカーライフは、家族の時間を大切にする姿として、今後も注目を集めていきそうです。