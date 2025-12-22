Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「まあ、財布に入れておけば大丈夫だろう」。これまで、私はマイナンバーカードをそんなふうに、少し雑に扱ってきました。

しかし、個人情報の漏洩リスクを耳にするたび、心のどこかで漠然とした不安を感じていたのも事実です。

そんなとき、燕三条の技術で作られたチタン製マイナンバーカードケース「コアチタン」の存在を知り、「これだ！」と直感。大切な情報を守るためのツールとして、実際に試してみることにしました。

ただの板じゃない、チタン製ケースが放つ静かな存在感

Photo: 山田洋路

開封すると、光を鈍く反射する上質な佇まいがお見え。「コアチタン」は、マイナンバーカードの重要性に見合った存在感を可視化してくれる、そんなアイテムだと感じました。

チタンの内側には保護シートが施されていて、マイナンバーカードを滑り込ませやすいです。

財布は膨らむ？ 携帯性をチェック

Photo: 山田洋路

まず試したのは、普段使いのカードケースへの収納です。片側0.8mmという極薄設計のおかげで、クレジットカード数枚分のスペースに、難なく収まりました。

確かに単体のカードよりは厚みが出ますが、不格好に膨らむことはありませんでした。もちろん、そのままスーツの内ポケットに入れても、シルエットを崩すことなくスマートに携帯できます。

「守られている」という安心感

Photo: 山田洋路

このケースを使っていて最もありがたいのが、精神的な「安心感」が得られること。その薄さからは想像できないほど頼りになります。

物理的な保守： 硬質なチタンのケースは、満員電車での圧迫や、バッグ内での鍵との接触など、日常に潜む衝撃や擦れから大切なマイナンバーカードを守ってくれます。万が一、ズボンの後ろポケットに入れて座ってしまっても、カードが曲がる心配はなさそう。

電子的な保守： スキミング防止機能も搭載。見えない情報盗難のリスクからも守られているという感覚が、とても心強いんです。

身分証としての絶妙なバランス

Photo: 山田洋路

このケースの秀逸な点は、顔写真や名前はしっかりと見える一方、最も機微な情報であるマイナンバーはしっかりと隠れるようにつくられていることです。プライバシーを守りつつ、本人確認はスムーズに行える。この絶妙な設計のおかげで、身分証としても使いやすいんです。

マイナンバーカード管理の安心感と上質な所有感、そして丁寧な習慣をもたらしてくれる「コアチタン」。ご自身の重要な情報を預けるアイテムを探しているという方、燕三条製のチタンケースが、その期待に応える選択肢になりそうです。

「コアチタン」に関してより詳しく知りたいという方、まずは以下よりのWebページをチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

