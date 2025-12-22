毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のクリーナーです。

最近は、10万円以下のモデルでもゴミの自動集塵や水拭きとから拭き機能が標準搭載されるようになったロボット掃除機。そんな、低価格モデルとハイエンドモデルとの違いとなるのが搭載されるセンサーなんです。

例えば、「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro」なら高性能センサーが搭載され、ケーブルなどの小さな障害物も回避。一方、低価格モデルはケーブルやペット用のシートなどを巻き込みがち。なので、低価格モデルを快適に利用するには、アプリで進入禁止エリアの設定を行ないつつ、事前に障害物をどかしておくのも重要ですよ！

【液体系の汚れはお任せです！】

コードレス シミ取りクリーナー

シャークニンジャ／実勢価格2万9700円前後

年末年始の宅飲みではジュースや鍋スープなどをカーペットにこぼしがち。こぼれたキムチスープなどをペーパータオルで拭くと、より染み込んでさらに被害が拡大することも!!

コードレスかつハンディタイプの本製品なら、汚れが繊維に染み込む前に素早く吸引することができる。ソファやカーテン、さらには車内の清掃にも、ぜひ！

【軽量タイプのスティック型クリーナー！】

紙パック式コードレス スティッククリーナーMA301SK

ニトリ／2万9900円

毎分約13.5万回転のパワフルな高速吸引モーターを搭載しつつ、本体重量は約1.1kgの軽量仕様。紙パック式を採用することで、ゴミ捨ては約2ヵ月に1回でOK。5種類のアタッチメントが付属され、床やデスク、ハンディ掃除機として車内まで汎用性高く活用できますよ！

【コスパを重視したロボット掃除機！】

DEEBOT N30 PLUS

エコバックスジャパン／6万9800円

エントリーモデルとなる価格帯だが、吸引と自動ゴミ収集、約20mmの段差を乗り越える走行性能、さらに水拭きにも対応。一般的なロボット掃除機は、ゴミ集塵ステーションに設置する専用の紙パックに集積するが、本製品は最大45日間分の大容量コンテナを採用。

基本性能が充実で本体価格を抑えつつ、紙パックのランニングコストまでカットしたコスパ有能なモデル！

【スマホメーカーのハイエンドロボット掃除機！】

Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro

シャオミ・ジャパン／10万8000円

AIトリプルカメラが搭載され、小さなゴミでもしっかり検知して効率良く収集。障害物の検知も正確に行ない、スマホの充電ケーブルや観葉植物の葉っぱなども回避。コンパクト設計で高さ9.5cmの隙間や壁際も掃除が可能。もちろん、吸引・自動ゴミ集積、水拭きにも対応です！

取材・文／直井裕太