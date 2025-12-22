降雪量は平年並か少ない見込み...東北地方の向こう1か月(12/20～1/19)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間・降雪量は？ 気象庁
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （１２/２０～１/１９）
＜予報のポイント＞
・寒気の影響を受けにくいため、向こう１か月の気温は高く、特に、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。東北日本海側の向こう1か月の降雪量は平年並か少ないでしょう。
・低気圧の影響を受けやすい時期があるため、東北太平洋側の向こう1か月の降水量は多く、向こう1か月の日照時間は少ないでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：多い見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：少ない見込み
・降雪量（向こう１か月）
平年並か少ない見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目１２/２０～１２/２６＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。低気圧の影響を受けやすいため、東北太平洋側では平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜２週目１２/２７～１/２＞
冬型の気圧配置が長続きしないため、東北日本海側では、平年に比べ曇りや雪の日が少ないでしょう。東北太平洋側では、低気圧の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目１/～１/１６＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■東北・全国の天気を画像で
