２試合連続スタメン出場で追加点演出！バイエルン伊藤洋輝を独メディアが高評価「自身の存在を強くアピールした」
現地12月21日に開催されたブンデスリーガ第15節で、伊藤洋輝が所属するバイエルンが敵地でハイデンハイムと対戦。４−０で快勝した。
この一戦に伊藤は左サイドバックで先発。２試合連続のスタメン出場を果たすと、１点リードの32分、敵陣ボックス内で相手GKが弾いたボールに反応してダイレクトシュート。ディフレクションしてこぼれたボールをマイケル・オリーセが押し込んだ。
追加点に絡んだ日本人MFはその後、72分に途中交代するまでプレー攻守に躍動。年内ラストマッチとなったゲームで勝利に貢献した。
試合後、ドイツメディア『t-online』が、この一戦に出場した選手たちを採点。伊藤にはチーム２位タイの「２点」を与えて、次のように賛辞を贈っている。
「２試合連続の先発出場。今回は左サイドバックでプレーし、追加点に絡んだ。さらに、ルイス・ディアスへ見事なロングパスを披露。全体的に良いパフォーマンスだった。シーズン後半戦のオプションとして、自身の存在を強くアピールした」
先月に実戦復帰を果たして以降、存在感を示している伊藤。さらなる活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ハイデンハイム戦で伊藤洋輝が追加点に絡む！
