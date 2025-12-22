セレブモデル・藤井サチ、夫を“初顔出し” 和装の結婚式に反響「旦那さんイケメン」「旦那様も優しそう」 父はヴィトン元社長
モデルでタレントの藤井サチ（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告し「ハズバンドもちゃっかり初 顔出し」と、夫との“顔出し”夫婦2ショットを公開した。
【写真】「綺麗すぎてうっっとり」藤井サチが公開した“初顔出し”夫との和装2ショット ※2枚目
藤井は「先日、結婚式を執り行いました アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」とコメントし、白無垢姿の写真、感動した様子の祖母を笑顔で見つめる色打掛姿を披露している。
結婚式について「人生でいちばん幸せな一日でした 準備は大変だったけど、やってほんっとうに良かった」と、無事に終えたこと、家族や知人らとの幸せな空間に心境を吐露していた。
最後には「ハズバンドもちゃっかり初 顔出し」とコメントし、夫を“顔出し”で公開。笑顔まぶしい夫婦2ショットを公開している。
この投稿に、コメント欄には「自慢の新郎新婦さんですね」「ステキなご家族」「綺麗すぎてうっっとり」「おー、旦那さんのお顔も見れた」「旦那様も優しそう」「旦那さんとすごくお似合い!!」「旦那さんイケメンで素敵な夫婦」などの反響が寄せられていた。
藤井は、7月にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。父親は、ルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝氏でセレブモデルとしてテレビなどに出演している。
