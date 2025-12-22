【SANDISK Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ】 12月25日 発売 価格：オープン

サンディスクは、「SANDISK Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ」を12月25日より同社オンラインストア、正規販売店舗およびオンラインストアで販売する。価格はオープン。

本製品は、世界的にみても非常に小型なサイズを特長とするUSB-Cフラッシュドライブ。一度差し込むとしっかり固定される設計で、接続したままの状態でも携帯性を損なうことなくノートPCやタブレットの容量を増やすことができる。容量は1TB/512GB/256GB/128GB/64GB。Amazonでの価格は以下の通り（記事執筆時）。

1TB：15,333円

512GB：9,333円

256GB：4,889円

128GB：3,556円

64GB：2,889円

「SANDISK Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ」主な特長

・超コンパクト設計：接続したままにできる、世界的にみても非常に小型なサイズを特長とする容量1TB他の（※1）USB-Cフラッシュドライブ

・高速転送：読み出し最大400MB／秒（※2）（128GB～1TB）または300MB／秒2（64GB）で瞬時にコンテンツを移動可能

・シームレスなバックアップ：WindowsおよびMacデバイス向けのSANDISK Memory Zoneアプリ（※3）によりファイルを簡単に管理、復元

・多彩なデバイスに対応：ノートPC、タブレットその他USB-C搭載デバイスで利用可能

※1：1GB＝10億バイト。1TB＝1兆バイト。実際のユーザー容量はこれより小さくなります。

※2 読み出し速度に基づく。性能はホストデバイス、使用条件、その他要因により異なる場合があります。

※3 ダウンロードおよびインストールが必要です。アプリの設定で自動バックアップを設定します。モバイルアプリの詳細については、サンディスク公式ウェブサイトをご覧ください。macOS 11（Big Sur）以降、Windows 10 & 11と互換性があります。

【サンディスクのグローバルブランドマネジメント担当ディレクター Christina Garza氏 コメント】

現代のプロフェッショナルや学生は常に移動しており、薄型ノートPCやタブレットを自宅からオフィス、会議、授業へと持ち歩いています。多忙な生活の中でも、簡単にアクセスでき、いつでもすぐに利用できるストレージが求められています。差したままで使えるコンパクト設計の新型SANDISK Extreme Fitは、高速で大容量のストレージであり、抜き差しする手間やクラウドサービスへの接続が切れる心配なく、必要な時にいつでも使うことができます

【使用イメージ】

(C) 2025 Sandisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.