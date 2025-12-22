サンディスク、コンパクトな大容量USB-Cストレージ「Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ」12月25日発売容量は1TB/512GB/256GB/128GB/64GB
サンディスクは、「SANDISK Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ」を12月25日より同社オンラインストア、正規販売店舗およびオンラインストアで販売する。価格はオープン。
本製品は、世界的にみても非常に小型なサイズを特長とするUSB-Cフラッシュドライブ。一度差し込むとしっかり固定される設計で、接続したままの状態でも携帯性を損なうことなくノートPCやタブレットの容量を増やすことができる。容量は1TB/512GB/256GB/128GB/64GB。Amazonでの価格は以下の通り（記事執筆時）。
1TB：15,333円
512GB：9,333円
256GB：4,889円
128GB：3,556円
64GB：2,889円
「SANDISK Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ」主な特長
・超コンパクト設計：接続したままにできる、世界的にみても非常に小型なサイズを特長とする容量1TB他の（※1）USB-Cフラッシュドライブ
・高速転送：読み出し最大400MB／秒（※2）（128GB～1TB）または300MB／秒2（64GB）で瞬時にコンテンツを移動可能
・シームレスなバックアップ：WindowsおよびMacデバイス向けのSANDISK Memory Zoneアプリ（※3）によりファイルを簡単に管理、復元
・多彩なデバイスに対応：ノートPC、タブレットその他USB-C搭載デバイスで利用可能
※1：1GB＝10億バイト。1TB＝1兆バイト。実際のユーザー容量はこれより小さくなります。
※2 読み出し速度に基づく。性能はホストデバイス、使用条件、その他要因により異なる場合があります。
※3 ダウンロードおよびインストールが必要です。アプリの設定で自動バックアップを設定します。モバイルアプリの詳細については、サンディスク公式ウェブサイトをご覧ください。macOS 11（Big Sur）以降、Windows 10 & 11と互換性があります。【サンディスクのグローバルブランドマネジメント担当ディレクター Christina Garza氏 コメント】
現代のプロフェッショナルや学生は常に移動しており、薄型ノートPCやタブレットを自宅からオフィス、会議、授業へと持ち歩いています。多忙な生活の中でも、簡単にアクセスでき、いつでもすぐに利用できるストレージが求められています。差したままで使えるコンパクト設計の新型SANDISK Extreme Fitは、高速で大容量のストレージであり、抜き差しする手間やクラウドサービスへの接続が切れる心配なく、必要な時にいつでも使うことができます【使用イメージ】
