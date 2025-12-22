初めてのクレジットカード、約3割が「AIに相談した」経験あり
ナッジは12月17日、クレジットカードに関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年12月5日〜8日の間、次世代クレジットカード「Nudge」の「学生部」カード会員(18歳〜25歳)297人を対象に、Nudgeアプリを通じて実施したもの。
初めてクレジットカードを作る際、AIは活用したか
初めてクレジットカードを作る際、AIを活用したかを聞いたところ、約3割が「AIに相談した」と回答し、7割が「AIには尋ねなかった」という結果になった。
AIに相談した人の内訳
前項の質問で「AIを活用した」と答えた人に着目すると、約8割が何らかの形で意思決定の参考にしていることがわかった。
普段使っているAI
普段使っているAIについて聞いたところ、「ChatGPT」(84.2%)が圧倒的多数を占め、他のAIサービスとの差が大きい結果となった。
初めてクレジットカードを作る際、AIは活用したか
初めてクレジットカードを作る際、AIを活用したかを聞いたところ、約3割が「AIに相談した」と回答し、7割が「AIには尋ねなかった」という結果になった。
AIに相談した人の内訳
前項の質問で「AIを活用した」と答えた人に着目すると、約8割が何らかの形で意思決定の参考にしていることがわかった。
普段使っているAI
普段使っているAIについて聞いたところ、「ChatGPT」(84.2%)が圧倒的多数を占め、他のAIサービスとの差が大きい結果となった。