コナミデジタルエンタテインメントは、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Store、Xbox Storeにおいて「HOLIDAY SALE」を実施している期間は2026年1月17日23時59分まで。

本セールでは、2025年発売の「SILENT HILL f」、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」、「ときめきメモリアル～ forever with you～ エモーショナル」がそれぞれ40%OFFとお買い得価格で販売される。

そのほか、Nintendo Switch 2タイトルからは「シャインポスト Be Your アイドル！」、「サバイバルキッズ」が20%OFFに。

なお、タイトルごとにセール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合がある。購入する際は各ストアのページにて価格や期間、ラインナップ等を確認してほしい。

□「HOLIDAY SALE」特設サイト

