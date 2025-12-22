「サイレントヒルf」が40%OFFに！ KONAMI「HOLIDAY SALE」2026年1月17日まで
【HOLIDAY SALE】 期間：2026年1月17日23時59分まで
コナミデジタルエンタテインメントは、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Store、Xbox Storeにおいて「HOLIDAY SALE」を実施している期間は2026年1月17日23時59分まで。
本セールでは、2025年発売の「SILENT HILL f」、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」、「ときめきメモリアル～ forever with you～ エモーショナル」がそれぞれ40%OFFとお買い得価格で販売される。
そのほか、Nintendo Switch 2タイトルからは「シャインポスト Be Your アイドル！」、「サバイバルキッズ」が20%OFFに。
なお、タイトルごとにセール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合がある。購入する際は各ストアのページにて価格や期間、ラインナップ等を確認してほしい。
□「HOLIDAY SALE」特設サイト【ニンテンドーeショップのセールタイトル】 【PSストアのセールタイトル】 【Steam Storeのセールタイトル】 【Xbox Storeのセールタイトル】
