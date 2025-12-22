コスパも見栄えも最高。鶏もも肉の手軽なごちそう3選／油淋鶏・フライドチキン・ソテー

イベント続きの12月、手の込んだ料理は少しハードルが高いもの。そんなときこそ頼りになるのが、扱いやすく失敗しにくい鶏もも肉です。

ジューシーさもボリュームも申し分なく、調理法次第で食卓がぐっと華やかに。揚げて、焼いて、ソースを添えて。クリスマスのテーブルに並んだ瞬間、主役になる3品をご紹介します！

『タワー盛り油淋鶏』のレシピ

大きく揚げれば、ジュワッとあふれる肉汁が！すっきりとした甘酢だれと相性抜群です。

材料（3〜4人分）

鶏もも肉……2枚（約500g）

〈下味〉

しょうがのすりおろし……1/2かけ分

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

〈ねぎ甘酢だれ〉

赤唐辛子の粗いみじん切り……1本分

ねぎの粗いみじん切り……1/2本分

しょうゆ……大さじ3

酢……大さじ2

砂糖……大さじ2

ごま油……大さじ1

レタスのせん切り……適宜

片栗粉

しょうゆ

揚げ油

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鶏肉は余分な脂肪を取り除き、2cm間隔で浅く切り込みを入れて、筋切りする。バットに〈下味〉の材料を入れて混ぜ、鶏肉を加えて全体にすり込む。ねぎ甘酢だれの材料を混ぜ合わせる。

（2）鶏肉にころもをからめる

片栗粉大さじ4、水大さじ2と1/2、しょうゆ小さじ1を混ぜて（1）の鶏肉に回しかけ、全体にからめる。

（3）フライパンで揚げて仕上げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。（2）を1枚入れて2分ほど揚げ、ころもが固まったら裏返して、さらに4〜5分揚げる。もう1枚も同様にする。粗熱が取れたら一枚を6等分に切り、レタスを敷いた器に盛って（1）のたれをかける。

『スティックフライドチキン』のレシピ

カリカリのころもと、鶏もものしっとり感が絶妙なコントラストを演出。にんにくと黒こしょうで、パンチのある味わいに仕上げました！

材料（3〜4人分）

鶏もも肉……2枚（約500g）

〈下味〉

にんにくのすりおろし……1/2かけ分

牛乳……1/2カップ

塩……小さじ1

粗びき黒こしょう……少々

小麦粉

揚げ油

〈つけ合わせ〉

極細カリカリポテト（下記参照）……全量

作り方

（1）鶏肉の下ごしらえをする

鶏肉は余分な脂肪を取り除き、ラップをかけてめん棒でたたき、厚みを均一にする。バットに〈下味〉の材料を入れて混ぜ、鶏肉を加えてからめる。30分ほどおき、汁けをきって小麦粉適宜を全体にまぶす。再びさっと下味にくぐらせて、小麦粉適宜を全体にまぶす。

（2）フライパンで揚げ、仕上げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）を1枚入れる。2分ほど揚げてころもが固まったら、上下を返しながら5〜6分、油を回しかけながら揚げる。もう1枚も同様にする。粗熱が取れたら、幅2cmに切って、極細カリカリポテトとともに盛る。

〈つけ合わせ〉極細カリカリポテトの作り方

（1）じゃがいも3個（約400g）は皮をむき、あればスライサーで幅3mmのせん切りにする。ボールに水をはり、じゃがいもを入れる。2〜3回水を替え、5分ほどさらして水けをしっかりと拭き取る。

（2）2.フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れて低温（160〜165℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がゆっくり揺れながら出る程度）に熱し、じゃがいもを入れる。菜箸でほぐしながら5分ほど揚げ、強火にしてこんがりと色づくまで4〜5分揚げる。油をきり、熱いうちに塩小さじ1/3をふる。

『角切りトマトソースのチキンソテー』のレシピ

パリッと香ばしく焼いた皮とジューシーな肉をいっしょにほおばるぜいたくメニュー！フレッシュなトマトソースとの相性も◎。

材料（4人分）

鶏もも肉（小）……4枚（約800g）

バジルの葉……6枚

〈角切りトマトソース〉

トマト……3個

オリーブオイル……大さじ2

レモン汁……大さじ1と1/2

塩……小さじ1

塩

粗びき黒こしょう

オリーブオイル

〈つけ合わせ〉

ハッセルバックポテト（下記参照）……全量

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鶏肉は余分な脂肪を取り除き、塩小さじ1と1/2、粗びき黒こしょう少々をすり込む。トマトはへたを切り落とし、横半分に切って種をスプーンで取り除く。1cm角に切り、他の〈角切りトマトソース〉の材料と混ぜ合わせる。

（2）フライパンで鶏肉を焼く

フライパンにオリーブオイル大さじ1を中火で熱し、鶏肉2枚を皮目を下にして並べ入れる。脂が出てきたら、スプーンで表面に回しかけ、フライ返しで上から押さえながら5〜6分焼く。裏返してさらに4分焼く。残り2枚も同様に焼く。

（3）ソースを作り、仕上げる

器に（1）のソースを1/4量ずつ広げ、鶏肉1枚をのせて、バジルをちぎって散らす。ハッセルバックポテトを添えて、粗びき黒こしょう少々をふる。

〈つけ合わせ〉ハッセルバックポテトの作り方

（1）じゃがいも（小）4個（約400g）はよく洗い、皮つきのまま、横に5mm間隔の切り込みを入れる（割り箸2本ではさむようにすると切り落としにくくなる）。流水で切り込みの間をよく洗い、15分ほど水にさらし、水けを拭く。

（2）ラップで1つずつ包み、耐熱皿に並べ入れる。電子レンジ（600W）で5分加熱する。ラップをはずし、オーブントースターの天板にアルミホイルを敷いて並べる。塩小さじ1/4をふり、にんにくのすりおろし少々、オリーブオイル大さじ2を混ぜて回しかける。トースターで8〜10分焼き、粗びき黒こしょう少々をふる。

味わいは三者三様。同じ鶏もも肉でも、まったく違った表情が楽しめます。準備は気負わず、味はしっかり。クリスマスをさらに盛り上げてくれますよ♪

（『オレンジページ』2018年1月2日号より）