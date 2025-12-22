年末年始に読みたい『仕事に役立つ発想力』を磨ける本6選／選書のプロが推薦！

今月のご依頼は……オレンジページ社長から！ さらに充実した誌面をお届けできるよう、仕事に役立つ「発想力」が磨ける本をお願いします。読者にとっても、刺激のある本だとうれしいです！

今回の選書担当 俳優・エッセイスト 美村里江さん 俳優としてドラマ、映画、舞台等で幅広く活躍。無類の読書家でもあり、新聞や雑誌でのエッセイ・書評の寄稿や連載も多数。 ブックディレクター・good and son代表 山口博之さん 旅の本屋「BOOK246」、選書集団「BACH」を経て独立。オフィスや病院等、書店にとどまらないさまざまな場所のブックディレクションを手がける。

俳優・エッセイスト 美村里江さん

おすすめ3選

一本のナイフが見せる発想の多様な切り口 ふしぎなナイフ／

作：中村牧江、林 健造 絵／福田隆義 福音館書店 1320円 社長様、いつもお世話になっております。社員さんの生活を支え、読者さんのために質のいい情報を発信しつづける……。私の大好きな本が少しでも力になるとうれしいです。年を重ねるほど、この本の格好よさにしびれます。絵本はアイキャッチに富んだ愛想のいい表紙が多いなか、木目に何の変哲もないナイフを置く発想と覚悟。しかも、絵本的なおもしろさもたっぷりあります。硬いはずのナイフが「ねじれる」「きれる」、最後は「のびて」「ちぢんで」「ふくらんで」……。ナイフの形状が変化するだけですが、不思議なものでモチーフが単純であるほど、人間の脳はそこに物語を見いだすようです。情報過多の現代、まず頭のリセットの一冊としていかがでしょうか。 描かれているのは、洋食を食べるときに使うナイフが一本だけ。ごく普通のナイフに

描かれているのは、洋食を食べるときに使うナイフが一本だけ。ごく普通のナイフに見えるのに、ページをめくるごとにありえない姿に変化する不思議な絵本。

読書名人に教わる本の読み方・使い方 多読術／

著述家として活躍した読書の達人・松岡正剛が「多読」のコツを伝授。自分に合った読書スタイルや読書の楽しみを知り、自然とたくさんの本が読めるようになる一冊。

著者の豊かな「ひきだし」に注目 ひきだしにテラリウム ／

コメディから昔話、ファンタジー、SFまで。漫画家・九井諒子が縦横無尽な題材と豊かな筆致で描く、ショートショートコミック33 編を収録。

ブックディレクター・good and son代表

山口博之さん

おすすめ3選

「ニッチ」な世界のさらに奥にヒントが ウルトラニッチ 小さな発見から始まるモノづくりのヒント／

「ニッチ」をさらに絞り込んだ「ウルトラニッチ」な視点で市場を開くパイオニアたちを紹介。それぞれの物語とともに、スモールビジネス経営の実際に切り込む。

高校生たちの熱量が刺激に！ RIOT 既刊1〜3 巻／

書店もレコード店もないけれど、情報はスマホで手に入る。そんな令和の田舎町に生きる高校生が自主制作の紙媒体〈ZINE〉に情熱を燃やす、文化系青春譚。

何気ない風景にも注意を向けてみる 喫茶店の水／

有名な純喫茶に今どきの喫茶店、旅先で出会った喫茶店まで。著者が撮りためた400 店以上の喫茶店の「水」の写真から、85 枚を厳選したフォトエッセイ。

