指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が2025年12月21日、公式サイトを通じて「2025年4月29日に発生しました越谷でのイベント開催中止に関してのご報告」を行った。

「会場スタッフに対する暴力行為によって警察が介入する事態」

≠MEをめぐっては、埼玉県越谷市の「イオンレイクタウン」で行われる予定だった10thシングル「モブノデレラ／神様の言うとーり！」の発売記念スペシャルリリースイベントが、来場者による暴行事件のため中止となっていた。

公式サイトではイベント当日の4月29日、「会場スタッフに対する暴力行為によって警察が介入する事態」となったことを伝え、「その後、警察、会場、関係各社とも協議の上、運営上安全にイベントを開催することが困難と判断したためイベント中止とさせていただきました」と報告。

「暴力行為を行った当事者については、警察に情報提供を行い、今後、≠MEのすべてのイベントへの参加をお断りさせていただきます」としていた。

「イベント開催中止に関わる賠償金の支払い」「迷惑行為を行なっていたグループの解散」

12月21日の発表では、改めて本件への対応について言及。「表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立しました」と報告した。

本件について、「イベント当日のCD販売時に販売所で引き起こされた騒動、並びに関連スタッフに対して行われた暴力行為によりイベント開催自体を中止せざるを得ない状況に至る等、正常な業務が妨害されたもの」とし、「イベントの正常な開催の妨害だけでなく、出演メンバーおよびイベント開催に関わる全スタッフ、そして当日のイベントを楽しみに来場されたファンの皆様、施設に来場された皆様に対して多大なるご不安、ご心配とご迷惑をお掛けすることとなりました」と振り返った。

具体的な対応について、以下のように明かした。

「示談内容の詳細は差し控えますが、当日のイベント開催中止に関わる賠償金の支払い、加えて、該当イベントに出演する予定だった≠ME、およびイベント開催運営機関であるキングレコード株式会社、株式会社代々木アニメーション学院、株式会社イーキューブが今後開催、または関与する全てのイベントについて立ち入り禁止とすること、また、相手方が関与し以前からイベントでの迷惑行為を行なっていたグループの解散と全ての迷惑行為を今後行わないことを誓約させました」

今後については、「関連各社では、引き続き、迷惑行為などに対する措置を積極的に講じてまいりますとともに、応援してくださるファンの皆様にとって安心安全なイベントを心がけてまいります」としている。

報告を見た人からは、「徹底的な対応ありがとうございます。もう二度とあんな悲しいことになりませんように」「他界隈のオタクですが、有名な迷惑集団を解散させてくれてありがとうございました」といった声が寄せられた。