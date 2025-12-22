今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）〜12月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）〜12月28日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、急にイメチェンがしたくなるなど、何かを変えたくなるようです。新たな自分が見つかると、派手なこともしたくなりそう。週末は華やかな場所に出かけると、エネルギーがさらにアップ。恋愛面は願いが叶うなど、うれしいことが起こる予感。共感力の高い相手と惹かれ合うかも。優しい気分でクリスマスを過ごせるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
直感で“いいな”と思ったことを実行してみると◎ 特にお金にまつわるアイデアがあれば試してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、急にイメチェンがしたくなるなど、何かを変えたくなるようです。新たな自分が見つかると、派手なこともしたくなりそう。週末は華やかな場所に出かけると、エネルギーがさらにアップ。恋愛面は願いが叶うなど、うれしいことが起こる予感。共感力の高い相手と惹かれ合うかも。優しい気分でクリスマスを過ごせるでしょう。
直感で“いいな”と思ったことを実行してみると◎ 特にお金にまつわるアイデアがあれば試してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/