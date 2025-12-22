筋トレしてもムキムキになれない人必見！筋肉増量に「プロテイン」が必要な理由【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

たんぱく質が足りないときはプロテイン製品で補給する

たんぱく質が不足すると筋肉は増えない

筋トレだけでは筋肉は増えません。これまでも述べてきたように、筋肉量を維持し、さらに増やしていくためには「たんぱく質」が必要です。たんぱく質が不足すると、筋肉がつくられにくくなり、いくら筋トレをしても効果は上がりません。それどころか、筋肉量が維持できず、むしろ減っていきます。ですから、日頃からたんぱく質をしっかりとるよう意識することが大切です。

たんぱく質は肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品などに多く含まれ、普段の食事で摂取できます。とはいえ、糖質や脂質の量を抑えながら、十分なたんぱく質を食事のみで摂取することは簡単ではありません。また、筋トレで筋肉を増やしたい場合は、通常よりも多めにたんぱく質をとる必要があります。そこで、おすすめなのが「プロテイン」です。

プロテインの成分は、ほぼたんぱく質です。ドリンクとして手軽にとることができるので手軽に栄養補給でき、 腹持ちがよく食べすぎ防止に役立ちま す。また、筋肉の成長を促すだけでなく免疫力の向上や美容効果、疲労回復を早めてパフォーマンスを上げる効果なども。 筋トレの直後や食後、就寝前など、こまめにプロテインを摂取すると、効果が現れやすくなります。

プロテインとは

プロテイン(Protein) ＝ たんぱく質

プロテインの語源は「PROTEIOS（プロティオス）」。ギリシャ語で“最も重要なもの”という意味です。

プロテインの効果

免疫力を高める 免疫力を維持する免疫細胞の材料になる。

筋肥大 筋肉を修復して大きくする。 食欲を抑える 腹もちがよく、食べすぎを防ぐ。

疲労を回復する 疲労回復効果により、パフォーマンスが向上する。 美容の維持 髪や爪、肌の材料になり、傷んだ部分を修復してくれる。

