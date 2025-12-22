アジア株 上海株4日続伸、ムーア新世代AIチップ発表 当局の株価下支え期待も アジア株 上海株4日続伸、ムーア新世代AIチップ発表 当局の株価下支え期待も

アジア株 上海株4日続伸、ムーア新世代AIチップ発表 当局の株価下支え期待も



東京時間11:04現在

香港ハンセン指数 25740.21（+49.68 +0.19%）

中国上海総合指数 3914.07（+24.02 +0.63%）

台湾加権指数 28080.92（+384.57 +1.39%）

韓国総合株価指数 4096.08（+75.53 +1.88%）

豪ＡＳＸ２００指数 8700.90（+79.55 +0.92%）



アジア株は上昇、前週末の米株高を好感して買い優勢で始まった。年末にかけ中国株下支えも期待されている。中国当局が急いで景気支援策を打ち出す可能性は低いが、その代わり政府系ファンド「国家隊」が株価下支えに動く可能性がある。



上海株は4営業日続伸、約2週間ぶり高値をつけている。ハイテク関連が総じて上昇。



元エヌビディア幹部創業の中国半導体新興企業のムーア・スレッドがエヌビディア社のハードウェアへの依存度低減を目的とした新世代AIチップを発表した。新GPU「Huashan」はエヌビディアの「Hopper」や「Blackwell」と競合することになる、国内ユーザーが海外の先端製品を持たずに済むようにしたいと創業者は語った。



中国人民銀行は22日、事実上の政策金利である最優遇貸出金利（ローンプライムレート）を据え置いた。不動産不況や消費低迷にもかかわらず7カ月連続で金利を据え置いたことで投資家はやや失望している。ただ、金利引き下げたとしても焼け石に水、中国株の押し上げには寄与しなかっただろう。



韓国市場でもハイテク関連が上昇。

サムスン電子は2.8%高。サムスンの高帯域幅メモリ4「HBM4」がエヌビディア試験で最高スコアを記録したと報じられている。「HBM4」が動作速度と電力効率の点でメモリメーカーの中で最高の結果を達成した。

