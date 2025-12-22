JAXA＝宇宙航空研究開発機構は日本時間2025年12月22日に、準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」5号機を搭載した「H3」ロケット7号機の打ち上げを実施しましたが、衛星分離前のロケット2段目で何らかの事象が発生した模様です。

JAXAの公式ライブ中継では、2段目エンジンの第2回燃焼が早期に終了したことが報告されました。第2回燃焼は飛行計画ではペイロードの分離前に260秒間実施する予定でしたが、ライブ中継の画面では1秒ほどで終了したように表示されていました。現在JAXAでは状況の確認を進めているということです。

当初、H3ロケット8号機は2025年12月7日に打ち上げられる予定でしたが、ロケット2段目の搭載機器のひとつであるIMU（慣性センサユニット、慣性計測装置）に確認が必要な事象が認められたため、JAXAは打ち上げを12月17日へ一度延期。

17日は打ち上げ直前までカウントダウンが進んだものの、冷却水注水設備で発射約17秒前に異常が検知されたことで緊急停止が発令されたため、この日の打ち上げは中止して再度延期されていました。中止の原因は冷却水注水設備の圧力不足で、窒素ガスタンクのバルブ開度が不足していたためだと発表されています。

H3ロケット8号機、および搭載されていた「みちびき」5号機については、詳しい情報が発表され次第お伝えします。

関連画像・映像

【▲ 準天頂衛星システム「みちびき」5号機を搭載して打ち上げられた「H3」ロケット8号機。JAXAの公式ライブ中継から（Credit: JAXA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部