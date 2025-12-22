ミスインターナショナル準グランプリの経験を持つ34歳の美女が元彼と再会、思わず涙ながらに抱きついてしまうシーンがあった。

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

最終日まで残りわずかとなったある日、“お試し破局”中のカップル・サヤカ（34歳／フィットネストレーナー）とダイシロウ（30歳／エステティシャン）が復縁デートへ出かけた。待ち合わせ場所にダイシロウがやって来ると、サヤカは姿を見ただけで涙。

彼との結婚を願いながらも関係を見つめ直すことになり、参加した共同生活で、サヤカは常にダイシロウのことを想ってきた。ダイシロウが他の女性たちにモテモテの状況の中、たくさん苦しみ、悩んできたサヤカ。共同生活での様子が映し出されると、スタジオから「ずっと辛そうだったもんね」「きついよ」と同情の声が上がった。

久しぶりにダイシロウと再会し、溜め込んでいた想いがあふれ出した。サヤカはダイシロウの前で子どものように泣きじゃくり、「早く会いたかった」「聞きたいこといっぱいある」と口にした。ダイシロウはそんなサヤカの涙を拭い、優しく寄り添っていた。