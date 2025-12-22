LDH SCREAM・笑大郎＆SHUNNOSUKE、体調不良 きょう開催の“ファンミ”欠席へ
LDHが22日、公式サイトを更新。LDH SCREAMの笑大郎とSHUNNOSUKEについて、体調不良を報告。きょう開催のイベントを欠席すると伝えた。
【写真】今年7月！メンバーが決定しNAOTOらと笑顔をみせたLDH SCREAM
発表で「『LDH SCREAM SPECIAL SESSION！-Vol.2-』出演者欠席のお知らせ」と題し、「いつもあたたかいご声援をありがとうございます。LDH SCREAMメンバー 笑大郎、SHUNNOSUKEにつきまして、体調不良のため、大事を取って本日行われるファンミーティングへの出演を見送らせていただく運びとなりました」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご了承のほど、いただけますと幸いです」と呼びかけ、「引き続き、LDH SCREAMの応援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
LDH SCREAMは、LDH初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のチーム。チームオーナーをEXILE HIRO、チームディレクターをEXILE NAOTOが務める。LDH D.LEAGUER AUDITION”から今年7月の最終審査を経て平均年齢17歳の新進気鋭の集団として誕生した。
笑大郎は2008年5月6日生まれ、東京都出身。SHUNNOSUKEは2009年1月5日生まれ、千葉県出身。
