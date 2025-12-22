人気俳優・内田有紀の20歳年下の妹が番組に登場し、姉の常軌を逸した潔癖な私生活を暴露した。

【映像】内田有紀のキレイすぎる部屋＆20歳年下妹

12月21日に配信された『ななにー地下ABEMA』（ABEMA）の企画「スターのきょうだい 衝撃私生活 爆笑SP！」では、スターを兄弟に持つ5組が集結し、その知られざる素顔が次々と明かされた。その中で、姉が超有名俳優だと明かしたのが、現在静岡県で活動するマルチタレントのれいなさん（29歳）である。れいなさんの姉は内田有紀であり、二人は母親が一緒で父親が違う姉妹で、年齢は20歳差であるという。

兄弟だからこそ語れる内田有紀の「ここがヘンだよ！ウチのきょうだい」として明かされたのは、内田の「キレイ好きすぎてヤバい」という私生活である。内田の部屋は「本当に、もう綺麗すぎる部屋」で、まるでショールームやモデルルームのようであるという。来客があっても「座り場所に困るんですよ」というほど完璧に整頓されており、母親が内田の部屋に入って掃除をしようとした際、椅子が少し動いただけで「入ったでしょ！」と怒鳴られたというエピソードも披露された。

内田は極度の潔癖のため、ベッドのシーツに「シワひとつない状態にしないと眠れない」という徹底したルーティンがある。これを聞いた稲垣吾郎は共感し、「僕、ベッドすごい綺麗にするのが好きだから」「家だって帰ってきて寝る時にホテルのベッドみたいだったら気持ち良いじゃん」と語り、自身も毎朝15分かけてベッドメイキングを行うという知られざる私生活を明かした。

さらに、内田は実家で飼っている体重80kg近い大型犬（グレートデーン）4匹と遊ぶ際も、汚れるのを防ぐために、汚れてもいい格好の上から100円ショップのポンチョや雨ガッパを着て、マスク、フードをかぶるという、もはや「潔癖の極み」のようなスタイルで臨むという。