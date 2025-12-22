子どもから想像以上に高価なクリスマスプレゼントを要求され、困った経験がある親御さんもいますよね。子どもの夢を壊したくないし、どうすべきか悩みます……。今回は、上手いこと誤魔化したお母さんのエピソードをご紹介します。

サンタは老眼？

「息子にクリスマスプレゼントで欲しいものを、サンタさんの手紙に書くよう言いました。その結果、『金貨』『車（実際のメーカーの超高級車）』などと書かれていました……。現実的なものといえば、約8万円するゲーム機。高い……高すぎる……。

『サンタさん、いろんな子どもたちにプレゼントを買わなきゃいけないから、お金ないんじゃないかな〜』と言ってみましたが、『〇〇くんは去年、欲しいもの全部もらえたって言ってたよ』『サンタさんは子どもたちのためにお金貯めてるんだよ』と反論されました……。そりゃ、〇〇くんの家は裕福だから……。

クリスマス当日、息子には希望した車と同じ車種のミニカー、おもちゃの金貨、今使っているゲーム機のソフトをプレゼントしました。ゲーム機がないこと以外は嘘ではないですよね？

不満そうな息子に『サンタさん、老眼でちゃんと手紙読めなかったのかもね〜』と言ってその場は誤魔化しましたが、今年のサンタさんへの手紙はものすごく大きな字で書かれていました……。老眼対策かな？ また高いものを希望しているので、今年はどうしようかと悩み中です……」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年10月）

▽ さりげなく買いやすい値段のプレゼントに誘導するのって難しいですよね……。「親には無理でも、サンタさんになら頼める！」と思っている子もいるでしょうし。子どもにとっては楽しいクリスマスですが、親御さんはさまざまな苦労をしているのかもしれません……。

