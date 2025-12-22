東競馬が４年７カ月ぶり６０００円台、中期計画と配当方針の変更を材料視

東京都競馬<9672.T>が４連騰で６０００円台に乗せ、２０２１年５月以来、およそ４年７カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は前週末１９日の取引終了後、中期経営計画の策定と配当方針の変更、自社株買い・消却の実施を発表。これを材料視した買いが入ったようだ。中期経営計画では２０３０年１２月期の売上高を４８０億円以上（２５年１２月期見通しは４１６億５００万円）、営業利益を１９０億円以上（同１５０億４００万円）とする計画。配当方針について、２６年１２月期以降の５年間は連結配当性向の基準を従来の３０％から３５％に引き上げるほか、年間配当の目安は１３７円に設定。従来は年間配当の下限を９０円としていた。あわせて取得総数６８万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．５５％）、取得総額４１億円を上限とする自社株買いを東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）にて実施すると発表。２２日に６５万３４００株を総額３８億４８５２万円で買い付けたと公表した。来年１月３０日には自社株６８万株を消却する予定。このほか、競走馬のトレーニングセンターの新設と厩舎の移転推進に向け、千葉県市原市内の土地を取得すると開示している。



出所：MINKABU PRESS